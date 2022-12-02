ООН запросила рекордную сумму на гуманитарную помощь в 2023 году

ООН и её партнёры обратились с призывом собрать на следующий год рекордные 51 миллиард 500 миллионов..
Дата загрузки: 2022-12-02
Согласно оценкам, поддержка дополнительно потребуется 65 миллионам человек. В результате чего общее число нуждающихся людей в 68 странах достигнет 339 миллионов. Это более 4% населения планеты и примерно равно числу граждан США.
[Мартин Гриффитс, представитель ООН]:
«В следующем году у нас будет крупнейшая гуманитарная программа в мире».
В 2022 более 100 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за военных конфликтов и климатических бедствий.
Кроме того, был нарушен экспорт продовольствия, из-за чего 45 миллионов человек в 37 странах сегодня голодают.
В этом году ООН запрашивает на 25% денег больше, чем в прошлом. Однако донорское финансирование уже испытывает трудности. В целом организация столкнулась с самым большим дефицитом средств за всю историю. В 2022 её апелляции профинансировали только на 53%.
[Мартин Гриффитс, представитель ООН]:
«Я опасаюсь, что в 2023 году проблемы ещё больше усугубятся. Вот почему мы говорим в докладе и в целом, что надеемся, что 2023 будет годом солидарности, поскольку 2022 был годом страданий».
По данным ООН, к концу года 222 миллиона человек в 53 странах столкнутся с острой нехваткой продовольствия. А в 2023 45 миллионов жителей планеты столкнутся с угрозой голодной смерти.
Короткая ссылка на эту страницу: