Гигантские скульптуры медведей и горилл появились в центре Парижа

Огромные статуи диких животных появились на знаменитом бульваре Осман в Париже. Эта выставка под открытым небом..
Дата загрузки: 2023-02-03
Автор творений – скульптор Мишель Бассомпьер. Он создал две фигуры горилл и восемь фигур медведей, в том числе белых. Этим видам животных угрожает исчезновение. Скульптуры напоминают о хрупкости природы.
[Мишель Бассомпьер, скульптор]:
«Мы (люди) занимаем всё пространство. Мы словно эгоистичные дети, которые не понимают, что надо делиться с другими, что Земля не только наша, она принадлежит всем живым существам».
Высота некоторых скульптур достигает четырёх метров.
[жительница Парижа]:
«Сначала мне было довольно странно видеть эти большие статуи на бульваре Осман, но я заметила, что это место стало оживлённее. Я хожу мимо каждый день, а скульптуры внесли разнообразии в окружающий ландшафт».
Выставка на бульваре Осман продлится до апреля.
Короткая ссылка на эту страницу: