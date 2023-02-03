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Гигантские скульптуры медведей и горилл появились в центре Парижа

Гигантские скульптуры медведей и горилл появились в центре Парижа

Огромные статуи диких животных появились на знаменитом бульваре Осман в Париже. Эта выставка под открытым небом..

Дата загрузки: 2023-02-03

Гигантские скульптуры медведей и горилл появились в центре Парижа
Огромные статуи диких животных появились на знаменитом бульваре Осман в Париже. Эта выставка под открытым небом называется «Хрупкие гиганты».

Автор творений – скульптор Мишель Бассомпьер. Он создал две фигуры горилл и восемь фигур медведей, в том числе белых. Этим видам животных угрожает исчезновение. Скульптуры напоминают о хрупкости природы.

[Мишель Бассомпьер, скульптор]:
«Мы (люди) занимаем всё пространство. Мы словно эгоистичные дети, которые не понимают, что надо делиться с другими, что Земля не только наша, она принадлежит всем живым существам».

Высота некоторых скульптур достигает четырёх метров.

[жительница Парижа]:

«Сначала мне было довольно странно видеть эти большие статуи на бульваре Осман, но я заметила, что это место стало оживлённее. Я хожу мимо каждый день, а скульптуры внесли разнообразии в окружающий ландшафт».

Выставка на бульваре Осман продлится до апреля.
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