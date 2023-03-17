Панды в Московском зоопарке отпраздновали День бамбуковых медведей

Дождливая погода не испортила праздника двум бамбуковым медведям в Московском зоопарке. Любимцев публики поздравили с Международным..

Дождливая погода не испортила праздника двум бамбуковым медведям в Московском зоопарке. Любимцев публики поздравили с Международным днём панд.

Смотрители приготовили специальные угощения – замороженные фруктовые торты и бамбуковые веточки, стилизованные под цветы.

Большие панды Диндин и Жуи живут здесь почти четыре года. Держат их раздельно. У каждого медведя есть открытый и закрытый вольеры.

[Ирина Овчинникова, глава отдела «Фауна Китая»]:

«Мы их очень любим, во-первых. А, во-вторых, мы стараемся с ними работать, постоянно чувствуя животных. Мы создаём все условия. Мы им какое-то обогащение постоянно создаём, чтобы им было интересно, чтобы им было чем заняться».

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Смотрители также проводят тренинги, которые помогают создать доверительные отношения между людьми и медведями. Хотя панды и растительноядные, но всё же это сильные звери, которые могут быть опасными. А смотрителям необходимо следить за здоровьем питомцев, измеряя им температуру и кровяное давление.

Самка Диндин и самец Жуи принадлежат Китаю. Их дали зоопарку в аренду на 15 лет.

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