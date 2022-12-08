Как пёс спасал овец в смертельной схватке с койотами

В американском штате Джорджия ноябрьским вечером стая койотов подошла к ферме. Их привлекла отара овец. Вирвиллер, хозяин фермы, отогнал койотов, бросая в них камни. Но около двух часов ночи они вернулись.

Шесть койотов уже вошли в загон к овцам, другие приближались. Мужчина насчитал 11 койотов. Рядом с овцами были две сторожевые собаки Каспер и Дейзи. Каспер ринулся в гущу стаи койтов. Схватка длилась 30 минут. Пёс загрыз несколько животных, остальные разбежались.



Каспер помчался за убегающими койотами. Вирвиллер пошёл следом, но пса не нашёл. Каспер убил восемь койотов. Овцы не пострадали.





«На следующий день мы пошли искать Каспера. Мы думали, что он погиб», – рассказал мужчина. Люди обнаружили кровавый след и нашли часть хвоста собаки. Её нашли через несколько дней. Помогли соседи «Каспер выглядел ужасно. Он смотрел на меня, как будто говоря: «Хозяин, хватит смотреть, как плохо я выгляжу, просто помоги мне», – вспоминает Вирвиллер.



Касперу сделали несколько операций. У него были раны на шее и спине, пришлось удалить остатки хвоста. Лечение стоило 15 000 долларов, поэтому организовали сбор средств. Денег пожертвовали даже больше, чем надо. Остатки пойдут на помощь другим животным.



Капер выздоравливает и скоро из клиники вернётся домой.

