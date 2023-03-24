Детёныш редкого жирафа Ротшильда родился в зоопарке в Бельгии

Рождение детёныша самого редкого жирафа в мире приветствуют в зоопарке «Пайри Дайза» в Бельгии. Малыш принадлежит..

Рождение детёныша самого редкого жирафа в мире приветствуют в зоопарке «Пайри Дайза» в Бельгии. Малыш принадлежит подвиду жираф Ротшильда. Это самые высокие млекопитающие на планете. Вырастают до шести метров.

Жирафёнок при рождении весил 70 килограммов. Его рост – полтора метра. Примерно через час после появления на свет он встал на ноги, а через несколько часов начал ходить.

Маму детёныша зовут Джуул, а отца – Оливье. Самке уже 12 лет. Самец вдвое моложе. Его временно перевели в другой вольер. Вместе с Джуул осталась её дочь по кличке Зури. Так что новорождённому уже есть с кем поиграть. Имя малышу пока не выбрали.

В дикой природе осталось менее 700 жирафов Ротшильда. Они обитают в заповедниках Кении и Уганды. Эти животные отличаются от сородичей тем, что у них пять рожек, а не два. Кроме того, они самые высокие в семействе.

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Жирафы Ротшильда могут размножаться в любое время года. Самка приносит одного детёныша. В естественных условиях жирафы живут 10-15 лет. В зоопарках – от 20 до 27 лет.

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