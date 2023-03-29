Пять детёнышей комодского дракона вылупились в зоопарке на юге Испании. Этот выводок самых больших ящериц в..

Впервые за 10 лет: пять комодских варанов вылупились в зоопарке Испании

Пять детёнышей комодского дракона вылупились в зоопарке на юге Испании. Этот выводок самых больших ящериц в мире стал первым для страны за десятилетие.

Смотрительницу Милагрос уже прозвали «Матерью драконов». Она говорит, что разведение комодских варанов очень важно.

[Милагрос Робледо, сотрудница зоопарка]:

«Это суперважная веха для биопарка Фуэнхирола. Вараны комодо не появлялись в неволе в Испании последние десять лет. В Европе мы стали пятым парком за десятилетие, который этого добился. Комодских варанов осталось примерно 1500».

В августе прошлого года 13-летняя самка комодского варана по имени Ора отложила 12 яиц. Пять из них отобрали и поместили в инкубатор на семь месяцев.

[Милагрос Робледо, сотрудница зоопарка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Комодские вараны, когда рождаются в дикой природе, обычно стремятся подняться на вершину дерева. Ни отец, ни мать о них не заботятся. Они живут совершенно независимо от своих родителей».

Сейчас всех варанов держат в изоляции, чтобы контролировать их развитие. Пока каждый весит меньше лимона и длиной короче коробки для обуви. Однако однажды эти пресмыкающиеся обзаведутся острыми зубами и достигнут трёх метров в длину и веса до 70 килограммов.

В дикой природе комодские вараны обитают только на четырёх индонезийских островах. В 2021 году их внесли в Красную книгу, поскольку их численность сократилась до критического уровня.

В основном этим хищникам угрожает потеря мест обитания.

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