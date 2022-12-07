Детёныш чёрного ягуара появился в зоопарке Мехико

Игривого детёныша чёрного ягуара теперь можно увидеть в одном из вольеров зоопарка в центре Мехико. Ему..
Дата загрузки: 2022-12-07
Когда он родился, то весил 800 граммов. Теперь это 11-килограммовый малыш. Эксперты говорят, что он здоров и нормально развивается.
[Рафаэль Тинахеро, глава природоохранного управления]:
«Прямо сейчас план состоит в том, чтобы выпустить его в естественную среду, в закрытый вольер, где он будет один. Он сможет карабкаться, взаимодействовать с природной средой и делать то, что делают другие ягуары».
Чёрных ягуаров и леопардов также называют чёрными пантерами. Это особи, у которых проявился меланизм.
В целом в Мексике ягуары считаются исчезающим видом. Последние годы прилагают усилия, чтобы восстановить популяцию. Так, в 2018 их численность увеличилась на 20%. Сегодня в дикой природе обитает около 4000 ягуаров.
Основными угрозами для них остаются уничтожение естественной среды обитания и охота.
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