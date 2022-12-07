Детёныш чёрного ягуара появился в зоопарке Мехико

Игривого детёныша чёрного ягуара теперь можно увидеть в одном из вольеров зоопарка в центре Мехико. Ему..

Игривого детёныша чёрного ягуара теперь можно увидеть в одном из вольеров зоопарка в центре Мехико. Ему четыре месяца, и у него до сих пор нет имени. Мать по кличке Африка отказалась от него сразу после рождения. Детёныша вскормили сотрудники зоопарка Чапультепек.

Когда он родился, то весил 800 граммов. Теперь это 11-килограммовый малыш. Эксперты говорят, что он здоров и нормально развивается.

[Рафаэль Тинахеро, глава природоохранного управления]:

«Прямо сейчас план состоит в том, чтобы выпустить его в естественную среду, в закрытый вольер, где он будет один. Он сможет карабкаться, взаимодействовать с природной средой и делать то, что делают другие ягуары».

Чёрных ягуаров и леопардов также называют чёрными пантерами. Это особи, у которых проявился меланизм.

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В целом в Мексике ягуары считаются исчезающим видом. Последние годы прилагают усилия, чтобы восстановить популяцию. Так, в 2018 их численность увеличилась на 20%. Сегодня в дикой природе обитает около 4000 ягуаров.

Основными угрозами для них остаются уничтожение естественной среды обитания и охота.

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