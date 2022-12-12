Зимние холода в Великобритании ставят под угрозу жизни людей

В северо-английском городе Ньюкасл начались зимние морозы. Несмотря на это, люди стоят в очереди, чтобы получить..

В северо-английском городе Ньюкасл начались зимние морозы. Несмотря на это, люди стоят в очереди, чтобы получить предметы первой необходимости, включая тёплые вещи.

В этом гуманитарном центре зимняя одежда продается всего за 50 британских пенсов. Это около 60 центов.

[жительница Ньюкасла]:

«Мы приходим сюда, чтобы покупать куртки, пальто и одеяла. Мы покупаем вещи, которые помогут согреться всей семье». [жительница Ньюкасла]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нужно надевать по два-три свитера. Один не помогает. Но у людей, которые сюда пришли, нет денег на все эти свитера». [житель Ньюкасла]:

«Очень холодно. Я совсем промёрз».

Сотрудники ожидали, что с приходом морозов посетителей станет больше. Но для них стало шоком то, сколько в итоге стало приходить людей.

[Эми Прауд, сотрудница центра]:

«Одна женщина сказала, что прежде чем прийти сюда за продуктами, она укутала своего мужа в одеяла, а сама надела несколько свитеров».

Метеорологическая служба Великобритании предупреждает, что в ближайшие дни будет холодно и морозно.

Благотворительные организации опасаются, что в сочетании с нехваткой топлива теперь существует реальная угроза жизни людей.

[Мэтт Коупленд, сотрудник благотворительной организации]:

«Каждый год мы видим, как в среднем около 10 тысяч человек умирают зимой из-за того, что живут в холодных домах. Я боюсь, что это произойдет и в этом году, если у нас будет продолжительное похолодание с такими высокими ценами».

В домах престарелых уже стали активнее проверять состояние постояльцев.

[Келли Дин, сотрудница дома престарелых]:

«Мы даём больше горячих напитков и больше одеял для наших жителей, чтобы убедиться, что они в безопасности».

До кризиса многим уже было сложно просто купить продукты, чтобы прокормить семью. Теперь появилось новое испытание: попытаться держать всех в тепле.

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