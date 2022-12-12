Пара двуязычных моржей осваивается на новом месте

Два новых моржа недавно прибыли в зоопарк и аквариум американского города Такома в штате Вашингтон. Они..

Два новых моржа недавно прибыли в зоопарк и аквариум американского города Такома в штате Вашингтон. Они совершили международное путешествие из канадского аквариума.

Шестилетний самец Бальзак и самка Лакина – сводные брат и сестра. Отец у них один, а матери разные, но с рождения они вместе.

Оба достигли возраста полового созревания. Сейчас Бальзак весит 883 килограмма, а Лакина – 479. При этом вес полностью взрослых самцов может превышать две тонны.

[Шеридан Плуф, смотрительница]:

«Каждая тренировка – это время, когда мы можем построить отношения, узнать об их причудах и особенностях. Они разные и по-разному реагируют на тренировки».

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Изначально моржей дрессировали во франкоязычной провинции Канады. В итоге оба животных понимают и французские, и английские команды.

В США на попечении людей находится всего 14 моржей. Этот зоопарк также всего один из чётырех в стране, получивших аккредитацию на содержание этих животных и демонстрацию их перед публикой.

[Малия Сомервиль, смотрительница]:

«Их главная угроза – изменение климата. Свободно плавающих льдин, на которых они отдыхают, становится меньше. Им приходится плыть дальше, чтобы добраться до мест отдыха и охоты. В итоге они возвращаются на сушу, где вступают в контакт с людьми. Но они очень чувствительных к шуму».

Их диета состоит из морепродуктов ресторанного качества. Их хранят не более шести месяцев.

О Бальзаке и Лакине также заботится целая команда ветеринаров. Среди них есть даже дантист, который следит за здоровьем их бивней. Так, он надевает на них специальные колпачки, которые защищают от проникновения инфекции.

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