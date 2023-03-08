Шедевры Веласкеса, Гойи, Мурильо и Эль Греко впервые за сто лет вернулись в Испанию. Девять картин..

Картины Гойи и Веласкеса впервые за 100 лет вернулись в Испанию

Шедевры Веласкеса, Гойи, Мурильо и Эль Греко впервые за сто лет вернулись в Испанию. Девять картин испанских художников выставили в музее Прадо в Мадриде.

Всё это экспонаты из частной коллекции Фрика. Обычно они хранятся в особняке на Пятой авеню в Нью-Йорке, но сейчас там идёт ремонт. Поэтому картины временно выставляют в других музеях разных стран.

[Иан Уордроппер, директор музея Фрика]:

«Фрик собрал небольшую, но превосходную коллекцию испанской живописи – девять картин. Мы очень рады, что сейчас они здесь, среди экспонатов музея Прадо. Для нас самое захватывающее – это не только показать их публике здесь, в Испании, но и сопоставить их (с другими картинами)».

В числе картин – «Кузница» Франсиско Гойи, «Портрет короля Филиппа IV» Диего Веласкеса и работы Эль Греко – «Святой Иероним» и «Изгнание торгующих из храма».

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[Хавьер Портус, сотрудник музея Прадо]:

«Фрик был одним из богатейших людей своего времени и имел доступ ко всему рынку произведений искусства. То, что из всех испанских художников он выбрал в основном только Веласкеса, Эль Греко и Гойю, показывает, что было каноном испанской живописи для американских коллекционеров начала XX века».

Генри Клэй Фрик был американским бизнесменом и меценатом. Он построил особняк в Манхэттене, где и представлена его коллекция картин. Согласно завещанию коллекционера, музей обычно не даёт в аренду экспонаты. Исключение сделали только на время ремонта.

Шедевры испанской живописи будут выставлены в Мадриде до 2 июля.

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