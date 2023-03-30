Алименты от отца в виде 80 000 пенни помогли сотворить добро

Когда Эйвери Сэнфорд исполнилось 18 лет, вместо поздравления от отца она получила неприятный сюрприз. Но вместе с мамой они превратили инцидент в доброе дело.



Камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина подъехал к дому на машине. Из прицепа на лужайку он высыпал 80 000 пенни. Рэйвен, мама девушки, выйдя на крыльцо, сначала не узнала бывшего мужа. Она спросила, что тот делает. Мужчина ответил: «Это последняя выплата на ребёнка».



Мама и её двое дочерей сначала расстроились из-за поступка отца, но потом решили эти деньги отдать на благотворительность. 850 долларов пожертвовали некоммерческому приюту, который помогает пострадавшим от домашнего и сексуального насилия.



«Пожертвовав эти деньги нуждающимся мамам и детям, я чувствую, что плохая ситуация превратилась в хорошую», – сказала Эйвери.

История, размещённая в сети, набрала много просмотров. Приют начал получать средства от людей из разных стран мира. Мэри Мопай, директор по развитию, сказала, что за 20 лет работы в сфере сбора средств не видела ничего подобного. Она рада, что организация сможет помочь большему числу людей благодаря массовым добровольным взносам.

«Прочитав о пожертвованиях приюту других людей, я разрыдалась», – сказала Рэйвен. – Доброта людей превзошла все наши ожидания. Мы просто хотели повернуть всё в положительную сторону. У нас это получилось».