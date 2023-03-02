Спасением морских звёзд-подсолнухов занимаются в лаборатории США

В этой лаборатории, до которой можно добраться только на лодке, учёные пытаются спасти вид морских звёзд,..

В этой лаборатории, до которой можно добраться только на лодке, учёные пытаются спасти вид морских звёзд, называемый подсолнухом. Морские биологи Вашингтонского университета занялись восстановлением этих иглокожих после их массового вымирания за последнее десятилетие.

Эти морские звёзды когда-то обитали вдоль тихоокеанского побережья от мексиканского полуострова Нижняя Калифорния до Аляски. Однако теперь они находятся под угрозой исчезновения.

Примерно 90% из них вымерли в период с 2013 года из-за загадочного синдрома истощения. Предполагается, что он мог быть вызван изменением климата и повышением температуры океана.

[Джейсон Ходин, морской биолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В лаборатории на острове Сан-Хуан уже вывели 109 однолетних, 23 двухлетних, 12 трёхлетних морских звёзд, и ещё примерно 5000 личинок.

Ученые также привезли сюда 16 взрослых морских звёзд из дикой природы, но определить их возраст сложнее.

[Джейсон Ходин, морской биолог]:

«Сегодня мы проводим единственную в мире программу разведения в неволе единственной в мире морской звезды, находящейся под угрозой исчезновения».

Уильям Вертман ранее работал с осьминогами. Теперь изучает, как температура воды отражается на морских звёздах. Для этого использует четыре камеры, которые фиксируют движения при малейших изменениях среды обитания.

Результаты его исследования обнадёживают. Как предполагается, морские звёзды-подсолнухи могут переносить более тёплую воду.

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