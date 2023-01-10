СБ ООН утвердил доставку гумпомощи в Сирию через турецкий КПП

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил доставку гуманитарной помощи из Турции примерно четырём миллионам человек на северо-западе..

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил доставку гуманитарной помощи из Турции примерно четырём миллионам человек на северо-западе Сирии.

Разрешение совета было необходимо, поскольку сирийские власти не дали согласия на проведение гуманитарной операции. С 2014 года в её рамках доставляют продукты питания, лекарства и палатки в районы Сирии, контролируемые оппозицией.

В прошлый раз за такую миссию СБ ООН голосовал в июле. Тогда потребовалось три раунда. В итоге доставку гуманитарной помощи продлили спустя два дня после завершения действия предыдущей операции.

В этот раз миссию продлили ещё на шесть месяцев. Текст резолюции подготовили Ирландия и Норвегия.

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Россия также поддержала документ. При этом посол страны в ООН назвал это трудным решением.

[Василий Небензя, посол России в ООН]:

«Нет нужды говорить о том, что резолюция в нынешнем виде не отвечает чаяниям сирийского народа, ожидающего от Совета безопасности, помимо эффективных гуманитарных усилий, уважения территориальной целостности Сирии и её суверенитета. Причём не на словах, а на деле».

Представители США, Великобритании и Франции подчеркнули, что, когда СБ ООН будет в следующий раз рассматривать вопрос продления операции, срок нужно будет увеличить минимум до года.

[Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН]:

«В июле прошлого года Совет не смог продлить этот мандат ровно на 12 месяцев. В результате гуманитарным работникам стало труднее и дороже закупать товары, нанимать людей и планировать проекты восстановления».

Изначально в 2013 году СБ ООН поддержал доставку помощи в контролируемые оппозицией районы через Ирак, Иорданию и два КПП в Турции. Однако позже под давлением России и Китая число переходов сократили до одного контрольно-пропускного пункта на сирийско-турецкой границе.

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