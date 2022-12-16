Американские студенты Юки и Ной увидели большую собаку, дремавшую в кафе в университетском городке. Она спала в огромном мягком лежаке, в котором поместился бы и человек.
Это вдохновило друзей сделать уютную, мягкую кровать овальной формы, напоминающую собачью лежанку. Они использовали ортопедическую пену с эффектом памяти и гелевый наполнитель.
Лежанка покрыта мягким искусственным мехом. В ней хорошо расслабляется тело, и человек чувствует себя спокойнее. Длина кровати – 165 см, ширина – 96 см, высота – 10 см, а вес – 9 кг.
Студенты говорят, что такую кровать можно поставить в любое место. У неё есть ручки, и она лёгкая. Такая кровать подойдёт для детей или гостей. Её также можно взять в путешествие.
Собачья лежанка вдохновила на создание новой кровати
Американские студенты Юки и Ной увидели большую собаку, дремавшую в кафе в университетском городке. Она спала в огромном мягком лежаке, в котором поместился бы и человек.