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Собачья лежанка вдохновила на создание новой кровати

Собачья лежанка вдохновила на создание новой кровати
Собачья лежанка вдохновила на создание новой кровати

Американские студенты Юки и Ной увидели большую собаку, дремавшую в кафе в университетском городке. Она спала в огромном мягком лежаке, в котором поместился бы и человек.

Это вдохновило друзей сделать уютную, мягкую кровать овальной формы, напоминающую собачью лежанку. Они использовали ортопедическую пену с эффектом памяти и гелевый наполнитель.

Лежанка покрыта мягким искусственным мехом. В ней хорошо расслабляется тело, и человек чувствует себя спокойнее. Длина кровати – 165 см, ширина – 96 см, высота – 10 см, а вес – 9 кг.

Студенты говорят, что такую кровать можно поставить в любое место. У неё есть ручки, и она лёгкая. Такая кровать подойдёт для детей или гостей. Её также можно взять в путешествие.

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