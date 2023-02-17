Бывший морской пехотинец США провёл 27 лет в ожидании возлюбленной

Этот отставной морской пехотинец США 27 лет ждёт возвращения возлюбленной. Каждый год в День святого Валентина..
Дата загрузки: 2023-02-17
Каждый год в День святого Валентина Эстебан Перес надевает мундир, берёт цветы и приходит на один и тот же перекрёсток в мексиканском городе Нуэво-Ларедо. Надеется, что перед ним вновь появится женщина по имени Сесилия. Он познакомился с ней в 1996 году.
Эстебан безумно влюбился. Пара встречалась два месяца, а потом Сесилия разорвала отношения.
[Эстебан Перес, отставной морской пехотинец США]:
«Я так и не женился, и у меня нет детей. Я никогда не искал другую девушку, поскольку таких, как Сесилия, больше нет».
Местные жители неоднозначно относятся к этой ситуации.
[Оливия Роблес, жительница Нуэво-Ларедо]:
«Он красивый и выглядит привлекательно в мундире. Она многое потеряла».
[Ана Домингес, жительница Нуэво-Ларедо]:
«Пусть немного подлечится. Уже четверть века прошла. Нужно полгода, чтобы оправиться от тяжёлой утраты. А если прошло больше времени, то нужна помощь».
Между тем Эстебан говорит, что стоит здесь в последний раз.
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