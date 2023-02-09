Андреа Сикейра переехала в Австралию из Бразилии в 2016 году. Она приехала учиться в университет и..

Находить новых друзей помогают тем, кто переехал на новое место

[Андреа Сикейра, жительница Австралии]:

«Когда я переехала сюда, я была одна, поэтому чувствовала себя немного изолированной».

Андреа Сикейра переехала в Австралию из Бразилии в 2016 году. Она приехала учиться в университет и никого не знала.

Но через шесть лет после её переезда у девушки появилась солидная компания друзей.

Помогла программа «Угадай мой акцент». Её основали, чтобы помочь иностранцам влиться в общество.

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Миа Ван также рада, что попала в проект. Теперь и у неё есть друзья.

[Миа Ван, жительница Австралии]:

«Поначалу было сложно. Главным образом потому, что мой английский был не так хорош».

Главная цель проекта – обеспечить вас новыми друзьями. Сначала это была онлайн-платформа. Теперь участники проводят регулярные встречи в кафе.

[Рут Пенхаллоу, основательница проекта]:

«Я поняла, что в Интернете людям негде встречаться. Когда кто-то приезжает в Тасманию, у него нет друзей. Я создала группу, чтобы подружиться».

По данным переписи 2021 года, около трети жителей Тасмании живут одни.

Недавно организация Relationships Australia провела общенациональный опрос. Выяснилось, что почти 24% опрошенных чувствуют себя одинокими. В 2018 году таких было 17%.

[Рут Пенхаллоу, основательница проекта]:

«Кому-то может быть очень одиноко. И надо сделать просто первый шаг. Не обязательно общаться. Можно просто слушать».

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