Маркетплейс для бабушек: как пожилым россиянам помогают зарабатывать

В этом магазине в Москве, помимо обычной одежды, есть вещи ручной работы. Например, такие джемперы. Их..

[Юлия Алиева, основательница проекта Russian Grannies]:

«Мы используем узоры, которые знакомы нам всем с детства. Выбираем какие-то слова, как «золотце», которые тоже ассоциируются с чем-то детским, с детством, с нашими воспоминаниями».

В этом магазине в Москве, помимо обычной одежды, есть вещи ручной работы. Например, такие джемперы. Их вручную связали пожилые женщины. Продавать такие изделия помогает Юлия Алиева – основательница проекта Russian Grannies или «Русские бабушки».

Юлия запустила проект в 2018 году. С его помощью пожилые люди со всей России могут реализовывать творческие возможности и при этом зарабатывать. Проект оказался настолько успешным, что Юлия даже создала онлайн-платформу.

[Юлия Алиева, основательница проекта Russian Grannies]:

«Я хочу заниматься производством, но при этом, чтобы это делали мастерицы старшего возраста, потому что им нужна поддержка, им нужен драйв, им нужен огонёк в жизни, им нужна дополнительная прибавка к пенсии, им нужна какая-то занятость, им нужна я – человек, который им может всё это дать. А они мне в ответ дают свой многолетний опыт, своё мастерство и свою любовь».

На маркетплейсе продают одежду, игрушки, аксессуары и предметы интерьера. Выставлять изделия могут мастера старше 60 лет. При этом им надо завести свой профиль на сайте. Это помогают сделать волонтёры.

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Цены устанавливают мастерицы. Им предлагают добровольно выплачивать торговой площадке комиссию в размере 20%.

Людмила Волкова из Подмосковья сотрудничает с проектом больше трёх лет. Она плетёт сумки и другие изделия в технике макраме.

[Людмила Волкова, мастерица]:

«Это не только проект по продаже изделий, а это проект человеколюбия, доброты. Они делают большое доброе дело, потому что, ну что говорить, старость у нас в стране невесёлая».

Юлия Оверченко купила уже более десяти изделий у пожилых мастериц. Самое любимое – свитер из перуанской шерсти.

[Юлия Оверченко, покупательница]:

«Я давно мечтала о подобных свитерах, но нигде не могла их найти, чтобы они казались сделанными вручную, из хорошей шерсти, были очень мягкие, тёплые, качественные, определённого фасона. И вот Russian Grannies, собственно, мастера – это волшебники. Они исполняют мои задумки, желания, мечты».

В проекте уже поучаствовали почти 200 мастеров из 49 регионов России. Продали более 2000 изделий местным и зарубежным покупателям.

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