Уникальное хобби помогло мужчине справиться с наркозависимостью

Нельсон Мендонка часто попадал в тюрьму из-за наркотической зависимости. Он уже потерял всякую надежду изменить жизнь к лучшему.

В тюрьме в канадской провинции Британская Колумбия мужчина проходил курс арт-терапии. В рамках программы он научился вязать на ткацком станке, который называется лум. Мужчина освоил вязание шапок.



Выйдя на свободу, Нельсон ещё три месяца лечился в центре наркологической помощи. Там вернулся к вязанию. Это помогало ему справиться с одиночеством и тревогой. «Первое, что пришло мне в голову – это просто взять пряжу и вязальный станок. Я начал вязать шапки. Всем было интересно, что я делаю. Сначала это выглядело немного странно», – рассказал Нельсон.



Некоторые пациенты решили попробовать вязать. «Вязание помогает людям раскрыться, снять напряжение и рассказать о том, что их беспокоит, помогает докопаться до сути некоторых проблем», – поделился Нельсон.



Вязание освоили десять мужчин. «Это просто стало маленьким клубом вязальщиков на нашем этаже», – вспоминает Нельсон. Со временем мужчины освоили и более сложные узоры, добавили помпоны и научились вязать шапочки для малышей, а также изделия со спортивной тематикой. Более 200 шапок передали нуждающимся и в детскую больницу для новорождённых.



Нельсон рассказал, что ему нравится дарить шапки. Это приносит радость, которую раньше он никогда не испытывал. Выздоравливающие мужчины организовали клуб вязания «Феникс».

Нельсон рассказал, что раньше он никогда не доводил дело до конца. Всё изменилось, благодаря вязанию. «Обычно, чтобы побыстрее достичь цели, я прибегал к обману и хитрости. Но в жизни, как в вязании, нужно терпеливо и последовательно делать шаги, иначе результата не получишь», – считает Нельсон.

Он прошёл трёхмесячную программу лечения от наркозависимости и теперь живёт в собственном номере в лечебном учреждении.

Клуб «Феникс» планирует заняться вязанием шарфов и носков.