Бездомная кошка Орео поселилась в медицинском центре в Кливленде в американском штате Огайо. Центр обслуживает жителей дома престарелых. Кошка не только нашла комфортный дом, но и оказывает психологическую помощь.
«Она здесь как член семьи. Помогает жителям и сотрудникам, и мы просто любим её», – рассказала администратор Кармен Дельгадо.
У большинства пожилых людей раньше были домашние питомцы, поэтому присутствие Орео вызывает приятные воспоминания. «Пожилые люди приходят посмотреть и погладить кошку. Они словно возвращаются домой», – поделилась наблюдениями Кармен.
Персонал центра часто фотографирует кошку: Орео у стойки регистрации, Орео на скамейке, Орео в коляске.
По мнению психотерапевта Джея П. Граната, домашние питомцы помогают уменьшить стресс, снизить кровяное давление, повысить уровень социального общения и физической активности у пожилых людей.
«Собаки и кошки живут настоящим, – объясняет психотерапевт. – Пожилые люди часто тревожатся за завтрашний день. У животных этого нет. Они воплощают в себе чувство «здесь и сейчас», и это, как правило, передаётся людям».
Как помогает кошка в доме престарелых
Бездомная кошка Орео поселилась в медицинском центре в Кливленде в американском штате Огайо. Центр обслуживает жителей дома престарелых. Кошка не только нашла комфортный дом, но и оказывает психологическую помощь.