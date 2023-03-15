Жертв наводнения в Пакистане учат, как быстро построить новый дом

В Пакистане крупные наводнения 2022 года по-прежнему сказываются на жизни перемещённых семей. Тысячи пакистанцев всё ещё..

В Пакистане крупные наводнения 2022 года по-прежнему сказываются на жизни перемещённых семей.

Тысячи пакистанцев всё ещё живут в импровизированных лачугах и палатках на юге Синда и в некоторых районах на юго-западе Белуджистана – двух самых пострадавших провинциях.

47-летняя Дани описывает, как бежала из дома с шестью детьми, когда наводнение обрушилось на её деревню на юго-востоке страны.

[Дани, жертва наводнения]:

«Когда началось наводнение, пришлось бежать из дома с детьми. Мы были в пути три месяца. Достать еду было очень сложно. Было нечего есть».

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В результате наводнения погибло более 1700 человек. Также было разрушено более двух миллионов домов. На пике бедствие затронуло треть территории страны, причинив ущерб на сумму более 30 миллиардов долларов.

Сегодня Дани живёт в своём новом однокомнатном доме из бамбука и глины.

[Дани, жертва наводнения]:

«Теперь у нас есть ванная, фонари, водный насос. Сделали глиняную печь, жилую комнату. Мы построили около 100 домов в нашей деревне, и за это мы очень благодарны».

Дома построили её муж и другие жители деревни.

[Комон, муж Дани]:

«После возведения конструкции мы сами сделали и штукатурку из глины, сена и травы. Благодаря этому вода не попадает в дом, остаётся снаружи. Теперь наши дети живут счастливо и безопасно».

Дома строят при поддержке гуманитарной благотворительной организации «Фонд наследия Пакистана».

[Ясмин Лари, глава «Фонда наследия Пакистана»]:

«У них должны быть туалет, канализация, водопровод. Возможно, совместные. Также должна быть энергия. В данном случае солнечная».

При этом денег людям не выдают – только нужные материалы. Также их обучают строительству.

Организация построила около 4000 таких домов в провинции Синд, которая больше всего пострадала от прошлогодних наводнений.

Её глава считает, что местные проблемы лучше всего решать на месте. В этой и других деревнях результаты оказались очень положительными, а затраты минимальными – около 180 долларов на семью.

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