Эта небольшая церковь и кладбище в Тасмании уже 15 лет служат домом австралийским супругам Кей и..

Дом на кладбище: австралийцы покупают пустующие церкви и в них живут

Эта небольшая церковь и кладбище в Тасмании уже 15 лет служат домом австралийским супругам Кей и Деннису. Такое место для жизни может показаться необычным. Но, на самом деле, владельцев подобной недвижимости становиться всё больше.

Причина в том, что в Тасмании неиспользуемые церкви выставляют на продажу. При этом во владение покупателей переходят и кладбища. Это значит, что надо постоянно ухаживать за могилами.

[Кей Уайтхаус, владелица кладбища]:

«Это как приусадебный участок. Просто ухаживаешь за своим садом, подстригаешь газоны и выпалываешь сорняки. Это наше основное занятие».

Помимо этого, надо мириться и с частыми гостями.

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[Денис Уайтхаус, владелец кладбища]:

«Поначалу удивительно много людей приходило на кладбище».

Сейчас супруги хотят продать нетипичный дом. Но это нелегко. Нужно составить много документов, обновить список могил и уведомить всех родственников тех, кто похоронен на кладбище. Также нужно получить сертификат в регулирующем органе.

Покупателям тоже предстоит пройти через множество процедур. Супруги Линн и Пол несколько лет назад рискнули взять на себя дополнительные заботы.

[Пол Банн, владелец кладбища]:

«Нужно стать управляющим кладбищем, а также заниматься похоронами. Есть множество правил». [Линн Уилтон, владелица кладбища]:

«Не бойтесь. Это не так обременительно, как вам кажется».

Супруги ни о чём не жалеют. Говорят, что им нравятся тишина и покой этого места.

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