Учёные: собаки и кошки необходимы жителям домов престарелых

89-летний австралиец Барри Бриттон не мыслит жизни без своей собаки Молли. Позволяет ей забираться даже..

89-летний австралиец Барри Бриттон не мыслит жизни без своей собаки Молли. Позволяет ей забираться даже в кресло. Он уже два года живёт в доме престарелых в Сиднее. Супруга скончалась, и собака стала для него ещё важней.

[Барри Бриттон, житель дома престарелых]:

«Собака дарит любовь постоянно. И даже если её ругаешь, она всё равно тебя любит. И я не хотел бы жить здесь без неё».

Этому пожилому мужчине, можно сказать, повезло. Большинство домов престарелых в Австралии не позволяют держать домашних животных. Людям приходится расставаться с питомцами, к которым они уже прикипели душой. По мнению учёных, это плохо.

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[Джанетт Янг, сотрудница Университета Южной Австралии]:

«Это добавляет горя людям, которые и так переживают печальные времена. И это не только добавляет горя, но и забирает ресурс, который может принести тем людям пользу».

По мнению исследователей, пожилым просто необходимы домашние питомцы. Кошки и собаки скрашивают одиночество, помогают справиться с депрессией и тревогой. Это значит, что и лекарств понадобится меньше. А ответственность за питомца – ещё один стимул сохранять привычный образ жизни.

[Кэти Вебстер, жительница дома престарелых]:

«Это обязательство. Собака просыпается и даёт знать, что ей нужно на прогулку. Поэтому мы должны встать. И это хорошо для нас, поскольку мы должны вставать и делать то, что должны».

Конечно, не все жители этого дома престарелых держат животных, но они охотно гладят собак соседей. При этом сотрудники заведения следят за гигиеной, чтобы не допустить распространения инфекций. Кроме того, существуют правила для владельцев животных.

[Квентин Вебстер, житель дома престарелых]:

«Думаю, правила здесь очень лояльные, но руководство контролируют поведение домашних животных. Если есть жалобы, их не игнорируют».

Сейчас один из авторов исследования Джанетт Янг запускает инициативу по размещению кошек в домах престарелых в Австралии.

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