Две индонезийки 40 лет проводят уроки для детей из трущоб

В ярко-розовых платьях и соломенных шляпах 70-летние индонезийские близнецы проводят урок в начальной школе. Их зовут..
Дата загрузки: 2023-03-08
Их зовут Шри Ирианингсих и Шри Россиати. Но ученики, родители и местные жители привыкли называть их «мамы-близнецы».
Женщины основали школу для самых бедных учеников в одном из районов Джакарты в 1983 году.
Более 40 лет они ведут уроки для школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Здесь – дети из семей, живущих в самодельных лачугах вдоль берегов рек и на свалках. У многих из них даже нет документов.
[Шри Ирианингсих, учитель]:
«Посреди этого элитного жилого комплекса… эти люди подметают улицы. У них нет денег… Самая дешёвая плата за обучение в этом районе – 326 долларов. Вот почему мы создали эту школу. Пусть эти дети учатся здесь».
Мамы-близнецы полны решимости дать своим ученикам возможность зарабатывать на жизнь после окончания учёбы.
А школьники получают практические навыки: от кулинарии до оформления цветов. Это поможет им избежать попрошайничества на улицах.
С 2008 года государственные школы Индонезии стали бесплатными. Но чтобы туда поступить, нужно свидетельство о рождении. А у большинства этих детей его нет. Более того, их родители не могут себе позволить купить учебники.
[Лени Нур Афия, школьница]:
«В Джакарте не увидишь рисовых полей и природы. Мамы-близнецы привезли нас сюда. Мы собираем улиток и угрей и вместе получаем опыт. Это весело».
Некоторые из учеников школы смогли поступить в университеты. А кто-то уже учится в магистратуре.
[Ниа Латифа, выпускница школы]:
«После посещения школы мам-близнецов и под их руководством я смогла поступить в Университет Индонезии. Теперь я учусь на магистра в Университете Памуланг. Я также работаю в международной организации, чего раньше не могла бы добиться».
После пандемии детей в этой школе стало ещё больше. Однако мамы-близнецы не собираются останавливаться.
[Шри Ирианингсих и Шри Россиати, мамы-близнецы]:
«Мы не пытаемся заработать, а вкладываем свои деньги в эту школу. И здесь мы заряжаемся счастьем. Спустя 73 года мы понимаем, что это то, чего мы искали».
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