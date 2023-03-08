В ярко-розовых платьях и соломенных шляпах 70-летние индонезийские близнецы проводят урок в начальной школе. Их зовут..

Две индонезийки 40 лет проводят уроки для детей из трущоб

В ярко-розовых платьях и соломенных шляпах 70-летние индонезийские близнецы проводят урок в начальной школе.

Их зовут Шри Ирианингсих и Шри Россиати. Но ученики, родители и местные жители привыкли называть их «мамы-близнецы».

Женщины основали школу для самых бедных учеников в одном из районов Джакарты в 1983 году.

Более 40 лет они ведут уроки для школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Здесь – дети из семей, живущих в самодельных лачугах вдоль берегов рек и на свалках. У многих из них даже нет документов.

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[Шри Ирианингсих, учитель]:

«Посреди этого элитного жилого комплекса… эти люди подметают улицы. У них нет денег… Самая дешёвая плата за обучение в этом районе – 326 долларов. Вот почему мы создали эту школу. Пусть эти дети учатся здесь».

Мамы-близнецы полны решимости дать своим ученикам возможность зарабатывать на жизнь после окончания учёбы.

А школьники получают практические навыки: от кулинарии до оформления цветов. Это поможет им избежать попрошайничества на улицах.

С 2008 года государственные школы Индонезии стали бесплатными. Но чтобы туда поступить, нужно свидетельство о рождении. А у большинства этих детей его нет. Более того, их родители не могут себе позволить купить учебники.

[Лени Нур Афия, школьница]:

«В Джакарте не увидишь рисовых полей и природы. Мамы-близнецы привезли нас сюда. Мы собираем улиток и угрей и вместе получаем опыт. Это весело».

Некоторые из учеников школы смогли поступить в университеты. А кто-то уже учится в магистратуре.

[Ниа Латифа, выпускница школы]:

«После посещения школы мам-близнецов и под их руководством я смогла поступить в Университет Индонезии. Теперь я учусь на магистра в Университете Памуланг. Я также работаю в международной организации, чего раньше не могла бы добиться».

После пандемии детей в этой школе стало ещё больше. Однако мамы-близнецы не собираются останавливаться.

[Шри Ирианингсих и Шри Россиати, мамы-близнецы]:

«Мы не пытаемся заработать, а вкладываем свои деньги в эту школу. И здесь мы заряжаемся счастьем. Спустя 73 года мы понимаем, что это то, чего мы искали».

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