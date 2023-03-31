Халида аль-Хассан и её шестеро внуков собрались в палатке в сирийском городе Джандарис, чтобы поужинать. Эти..

Выжившая после землетрясения сирийка живёт в палатке с шестью внуками

Халида аль-Хассан и её шестеро внуков собрались в палатке в сирийском городе Джандарис, чтобы поужинать.

Эти дети – всё, что у неё осталось после того, как она потеряла четверых своих сыновей.

Двое погибли в ходе войны в Сирии. Один пропал без вести.

Последний погиб во время серии разрушительных землетрясений в феврале.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Рамадан – особенно тяжёлое время для Халиды, поскольку семьи собираются вместе.

[Халида аль-Хассан, жительница Сирии]:

«Последние три года я страдала во время Рамадана. Каждый год я теряла по сыну. Такова воля Божья. Я потеряла уже четверых сыновей. Раньше мы вместе садились и ели. Но теперь этого нет. У меня осталось только шесть внуков. И у меня болит сердце, когда я на них смотрю».

Во время землетрясения дом Халиды обрушился. Но она почти не пострадала, отделалась лишь сломанной рукой.

Сейчас она с детьми живёт в палаточном лагере, который установили для выживших после бедствия.

[Халида аль-Хассан, жительница Сирии]:

«Я сказала внукам, что Мохамед умер. Они не поверили. Я сказала им пойти проверить. Они пошли и увидели, что дом полностью разрушен. Я спросила, был ли Мохамед внутри. Они ответили, что да. Его дочь достали из-под завалов через 15 часов».

Землетрясение 6 февраля и последовавшие после этого толчки стали худшим природным бедствием для современных Турции и Сирии.

В общей сложности погибло более 56 тысяч человек.

Короткая ссылка на эту страницу: