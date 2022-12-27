Китайские больницы переполнены пациентами с COVID

Больницы в Китае не справляются с новой волной пациентов с COVID-19. Работники одного из медучреждений в..

Больницы в Китае не справляются с новой волной пациентов с COVID-19. Работники одного из медучреждений в Шанхае сказали, что уже через несколько дней инфицирована может быть половина 25-миллионного населения города.

В больницах Пекина говорят, что скоро пациентам начнут отказывать в госпитализации, поскольку коек не хватает.

[Ховард Бернштейн, врач]:

«Больница заполнена до предела. В реанимации полно людей. Многим, кто попал в больницу, лучше не становится, прогресса нет. Они остаются в реанимации, и их невозможно перевести в обычную палату».

Новый всплеск заболевших наблюдается после того, как Си Цзиньпин неожиданно отменил строгую политику в отношении COVID «ноль терпимости». Если раньше при выявлении любого случая людей отправляли в карантинные центры, а также закрывали на вход и выход дома и кварталы, то теперь решили начать жить с вирусом.

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Разрешили домашний карантин, массовое ПЦР-тестирование отменили. Жителей и путешественников также освободили от проверки состояния здоровья с помощью QR-кода. Люди сами проводят экспресс-тесты. При этом они не обязаны сообщать о положительных результатах.

Остальные страны начали это делать уже давно. Эксперты считают, что поскольку Китай постоянно ограничивал контакты, в стране не выработался коллективный иммунитет. А это означает, что число заболевших этой зимой будет огромным.

Министерство здравоохранения КНР уже прекратило публиковать ежедневную статистику о случаях заболевания COVID-19 и количестве смертей. Это произошло после того, как, согласно полученным данным, в декабре вирусом заразились сотни миллионов людей по всей стране.

Как сообщили иностранные СМИ, согласно просочившемуся протоколу заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая, только за один день 21 декабря было почти 37 миллионов новых заболевших.

В тех же протоколах встречи говорилось, что за первые 20 дней декабря заболевших, вероятно, было почти 250 миллионов.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения не получала данных от Китая о новых госпитализациях, связанных с COVID, с тех пор, как Пекин ослабил свои ограничения.

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