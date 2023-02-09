Более 100 мигрантов спасли у берегов Канарских островов

Более ста нелегальных мигрантов из Африки спасла испанская береговая охрана у берегов Канарских островов. Сначала в..

Более ста нелегальных мигрантов из Африки спасла испанская береговая охрана у берегов Канарских островов. Сначала в океане заметили лодку с 45 пассажирами. Их эвакуировали и доставили на остров Лансароте. При этом один человек умер и один в тяжёлом состоянии.

[Хосе Антонио Родригес, представитель Красного Креста]:

«Примерно в половину пятого утра испанская береговая охрана сообщила нам о лодке с 45 мигрантами. Десятерых нам пришлось отправить в различные медицинские центры на острове Лансароте».

Позже береговая охрана увидела ещё одну лодку в 15 километрах к югу от острова Гран-Канария.

[Хосе Антонио Родригес, представитель Красного Креста]:

«На Гран-Канарию примерно в 7:30 утра доставили ещё одну лодку. Береговая охрана спасла 64 человека, включая 24 женщины, три из которых беременны. Их доставят в медицинский центр для обследования».

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В числе спасённых – четверо детей. Все мигранты чувствуют себя нормально.

Пять лет назад военно-морские силы Евросоюза начали активно патрулировать Средиземное море и возвращать лодки мигрантов в Ливию. После этого нелегальные путешественники стали чаще выбирать более опасный маршрут – из Африки через Атлантику к Канарским островам.

Теперь каждый год тысячи людей покидают Северную Африку и отправляются по морю в Европу в поисках лучшей жизни.

По данным МВД Испании, в январе на Канарские острова переправились 566 мигрантов. В прошлом году на архипелаг прибыло более 15 тысяч выходцев из Африки. Это на треть меньше, чем в 2021-м. При этом, согласно статистике Морской спасательной службы Испании, в Атлантическом океане тонет каждый 20-й мигрант.

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