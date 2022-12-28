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Телеканал NTD

Индия вернула обязательные тесты на COVID для туристов из ряда стран

Индия вернула обязательные тесты на COVID для туристов из ряда стран

Индия теперь требует обязательных тестов на COVID-19 для путешественников, прибывающих из Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура..

Дата загрузки: 2022-12-28

Индия вернула обязательные тесты на COVID для туристов из ряда стран

Индия теперь требует обязательных тестов на COVID-19 для путешественников, прибывающих из Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и Таиланда.

Тех, у кого будут симптомы вируса или положительный результат теста, поместят на карантин. Об этом заявил министр здравоохранения страны.

[Мансух Мандавия, министр здравоохранения Индии]:
«Принимая во внимание распространение коронавируса в Китае, пассажиры, вылетающие из таких стран, как Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, Бангкок, будут отслеживаться. Они должны будут предоставить результат ПЦР-теста перед посадкой на рейс и пройдут тепловой скрининг после приземления в Индии».

Власти Китая недавно отменили политику «ноль терпимости» в отношении COVID и стали снимать ограничения, действовавшие несколько лет.

Результат – сильный всплеск заболевания по всей стране, поскольку у китайцев не выработался коллективный иммунитет. В остальном мире он давно есть.

Во вторник Япония также объявила, что путешественники из Китая должны по прибытии предъявить отрицательный тест на COVID.

В то же время в Китае заявили, что отменят карантин для прибывающих из-за границы.
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