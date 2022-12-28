Индия теперь требует обязательных тестов на COVID-19 для путешественников, прибывающих из Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура..

Индия вернула обязательные тесты на COVID для туристов из ряда стран

Индия теперь требует обязательных тестов на COVID-19 для путешественников, прибывающих из Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и Таиланда.

Тех, у кого будут симптомы вируса или положительный результат теста, поместят на карантин. Об этом заявил министр здравоохранения страны.

[Мансух Мандавия, министр здравоохранения Индии]:

«Принимая во внимание распространение коронавируса в Китае, пассажиры, вылетающие из таких стран, как Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, Бангкок, будут отслеживаться. Они должны будут предоставить результат ПЦР-теста перед посадкой на рейс и пройдут тепловой скрининг после приземления в Индии».

Власти Китая недавно отменили политику «ноль терпимости» в отношении COVID и стали снимать ограничения, действовавшие несколько лет.

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Результат – сильный всплеск заболевания по всей стране, поскольку у китайцев не выработался коллективный иммунитет. В остальном мире он давно есть.

Во вторник Япония также объявила, что путешественники из Китая должны по прибытии предъявить отрицательный тест на COVID.

В то же время в Китае заявили, что отменят карантин для прибывающих из-за границы.

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