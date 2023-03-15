На Бали ужесточат визовые правила для россиян и украинцев

Индонезийский остров Бали планирует отменить визы по прибытии для российских и украинских туристов и ужесточить правила..

[И Ваян Костер, губернатор Бали]:

«Мы не вводили такие правила для других стран, потому что их граждане не совершали никаких серьёзных нарушений, только представители этих двух стран».

Индонезийский остров Бали планирует отменить визы по прибытии для российских и украинских туристов и ужесточить правила въезда. Объясняют это тем, что представители обеих стран всё чаще нарушают миграционные нормы. Приезжают как туристы, а потом ищут на острове работу.

Также местные власти хотят запретить аренду мотоциклов и мопедов для иностранных гостей. По словам губернатора Бали, туристы нарушают правила дорожного движения.

[И Ваян Костер, губернатор Бали]:

«Пожалуйста, ведите себя как хорошие туристы, используйте автомобили, предоставленные туристическими агентствами, а не ездите на арендованных мотоциклах без рубашек и шлемов, нарушая правила дорожного движения, и не имея водительских прав».

Российские туристы – одна из самых больших групп иностранцев, прибывающих в Индонезию. Многие разочарованы.

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[Александр Иванов, турист из России]:

«Считаю, это неправильно. И если будут усложнять историю с визами для особенно русских, украинцев, ну будем искать другие места для отдыха. Я думаю, Юго-Восточная Азия не ограничивается одной Индонезией. Есть Таиланд, очень красивые места. Будем тогда отдыхать там, я думаю, это не проблема». [Андрей Ромадин, турист из России]:

«Я вот, например, сегодня приехал сюда без шлема. Я посчитал, что мне недалеко, и можно проехаться без шлема. Я понимал, что я нарушаю местные законы. Однозначно, это неправильно. Возможно, после этого интервью я буду надевать шлем всегда теперь здесь».

В местных соцсетях распространяется негодование по поводу поведения туристов. Так, кто-то позировал обнажённым у священного дерева, а кто-то в состоянии алкогольного опьянения сбил на автомобиле пешехода.

[Леон Бандерас Мартину, житель Бали]:

«Во-первых, думаю, важно штрафовать иностранных туристов. Нас, индонезийцев, постоянно штрафуют, если мы нарушаем закон. Мы должны подавать пример. Но если они не могут вести себя, как мы, тогда нужно подключать полицию».

Впрочем, владельцы проката мотоциклов просят не вводить правило.

[И Маде Судана, владелец проката мотоциклов]:

«Это нас ограничивает. Мы только что вернулись к нормальной жизни после пандемии COVID-19, и с запретом на прокат мы не можем выжить, не говоря уже о налогах. Губернатор должен пересмотреть свой план». [Элиз Рурре, туристка из Франции]:

«Думаю, это всех замедлит. Тут постоянные пробки, если вы не на скутере или мотоцикле, то будете проводить дни в машине. Это ужасно».

С сентября 2022 года по январь этого в Индонезию прибыло более 77 тысяч россиян. Украинцев за тот же период приехало около восьми тысяч.

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