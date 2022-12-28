Вооружённые силы Южной Кореи принесли извинения за то, что им не удалось сбить северокорейские беспилотники, которые..

Армия Южной Кореи извинилась за то, что не смогла сбить дроны КНДР

Вооружённые силы Южной Кореи принесли извинения за то, что им не удалось сбить северокорейские беспилотники, которые ранее вошли в воздушное пространство Южной Кореи. Военные также пообещали обеспечить защиту от удара дронами со стороны северного соседа.

Пять северокорейских беспилотников пересекли территорию Южной Кореи в понедельник. Это стало первым подобным вторжением с 2017 года и побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолёты в попытке их сбить.

Высокопоставленный чиновник Объединённого комитета начальников штабов сказал, что каждый беспилотник был размером около трёх метров. По его словам, они были слишком малы, чтобы их можно было легко перехватить.

[Кан Син Чхоль, чиновник Объединённого комитета начальников штабов]:

«Неподготовленность наших вооружённых сил вызвала большое беспокойство у людей. Поэтому наши военные будут тщательно проверять средства каждого отряда по обнаружению провокаций со стороны вражеских беспилотников».

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Военные также заявили, что не могут агрессивно сбивать беспилотники, поскольку это может угрожать гражданскому населению. Они пообещали улучшить методы борьбы с дронами, включая ударные средства, радиолокационные технологии и регулярные учения по противовоздушной обороне.

Мнения жителей Сеула разделились.

[жительница Сеула]:

«Даже страшно подумать: если бы дроны были загружены бомбами, они бы спровоцировали войну». [жительница Сеула]:

«Недавно мы слышали о нескольких атаках с использованием оружия массового поражения, а также химических атаках, совершённых беспилотниками (в других странах). В некотором смысле этот инцидент ясно показал, что это возможно и здесь». [житель Сеула]:

«Я не вижу в этом реальной угрозы. Просто это выглядит как привычное дело со стороны Северной Кореи».

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