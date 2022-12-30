Легендарный Пеле скончался в возрасте 82 лет

Легендарный бразильский футболист Пеле скончался на 83 году жизни. Он страдал от онкологического заболевания. Пеле –..

Легендарный бразильский футболист Пеле скончался на 83 году жизни. Он страдал от онкологического заболевания.

Пеле – единственный футболист, который трижды стал чемпионом мира как игрок. Участвовал в четырёх Кубках мира. Он лучший футболист XX века по версии ФИФА.

Пеле родился 23 октября 1940 года в маленьком бразильском городке Трес-Корасойнс. Его настоящее имя – Эдсон Арантес ду Насименто. Играть в футбол его научил отец. Пеле рос в бедности, поэтому у него даже не было нормального мяча.

В семь лет он начал играть за местную детскую команду. В 15 вошёл в состав клуба «Сантос» и впоследствии помог ему прославиться на весь мир.

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На чемпионате мира 58 года в Швеции Пеле выступил в составе национальной сборной и привёл её к победе – первой в истории Бразилии. В 62-м бразильцы во второй раз выиграли турнир. А после третьей победы в 70-м футболистам разрешили навечно оставить у себя трофей Кубка мира.

Всего Пеле забил 1289 голов в 1363 играх, включая товарищеские матчи. 90 раз забивал по три гола за матч, 30 раз забивал по четыре гола, четыре раза по пять и один раз – восемь.

Футбольные болельщики всего мира с грустью встретили новость о смерти Пеле.

[житель Бразилии]:

«Он много сделал для футбола. Он совершенствовался как футболист и трижды выиграл чемпионат мира, поэтому его имя войдёт в историю». [житель США]:

«Я вырос, играя в футбол, и думаю о Пеле как о первом игроке мира, как о бразильской легенде. Он изменил футбол, сделал его таким, каким он стал сегодня. И такие игроки, как Роналду и Месси, хотя могут добиться большого успеха, но их всегда сравнивают с Пеле. Так что он легенда, и грустно, что он ушёл». [житель Бразилии]:

«Очень грустно. Но я прочитал слова известного бразильского телеведущего Гальвана Буэно, который был близким другом Пеле. Он сказал: «Эдсон умер, но Пеле вечен»».

У Пеле были феноменальные физические данные, а, кроме того, он был очень трудолюбив. Он тонко понимал игру и обладал исключительным чутьём, что позволяло ему принимать нестандартные и неожиданные для соперника решения. При этом Пеле всегда оставался приверженцем командной игры.

В последние годы футболист страдал от разных болезней. В 2021-м у него обнаружили рак толстой кишки. С этим недугом Пеле уже не справился.

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