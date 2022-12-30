Легендарный Пеле скончался в возрасте 82 лет

Легендарный бразильский футболист Пеле скончался на 83 году жизни. Он страдал от онкологического заболевания. Пеле –..
Дата загрузки: 2022-12-30
Пеле – единственный футболист, который трижды стал чемпионом мира как игрок. Участвовал в четырёх Кубках мира. Он лучший футболист XX века по версии ФИФА.
Пеле родился 23 октября 1940 года в маленьком бразильском городке Трес-Корасойнс. Его настоящее имя – Эдсон Арантес ду Насименто. Играть в футбол его научил отец. Пеле рос в бедности, поэтому у него даже не было нормального мяча.
В семь лет он начал играть за местную детскую команду. В 15 вошёл в состав клуба «Сантос» и впоследствии помог ему прославиться на весь мир.
На чемпионате мира 58 года в Швеции Пеле выступил в составе национальной сборной и привёл её к победе – первой в истории Бразилии. В 62-м бразильцы во второй раз выиграли турнир. А после третьей победы в 70-м футболистам разрешили навечно оставить у себя трофей Кубка мира.
Всего Пеле забил 1289 голов в 1363 играх, включая товарищеские матчи. 90 раз забивал по три гола за матч, 30 раз забивал по четыре гола, четыре раза по пять и один раз – восемь.
Футбольные болельщики всего мира с грустью встретили новость о смерти Пеле.
[житель Бразилии]:
«Он много сделал для футбола. Он совершенствовался как футболист и трижды выиграл чемпионат мира, поэтому его имя войдёт в историю».
[житель США]:
«Я вырос, играя в футбол, и думаю о Пеле как о первом игроке мира, как о бразильской легенде. Он изменил футбол, сделал его таким, каким он стал сегодня. И такие игроки, как Роналду и Месси, хотя могут добиться большого успеха, но их всегда сравнивают с Пеле. Так что он легенда, и грустно, что он ушёл».
[житель Бразилии]:
«Очень грустно. Но я прочитал слова известного бразильского телеведущего Гальвана Буэно, который был близким другом Пеле. Он сказал: «Эдсон умер, но Пеле вечен»».
У Пеле были феноменальные физические данные, а, кроме того, он был очень трудолюбив. Он тонко понимал игру и обладал исключительным чутьём, что позволяло ему принимать нестандартные и неожиданные для соперника решения. При этом Пеле всегда оставался приверженцем командной игры.
В последние годы футболист страдал от разных болезней. В 2021-м у него обнаружили рак толстой кишки. С этим недугом Пеле уже не справился.
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