Рождественское видео трогает сердца зрителей

Короткометражный рождественский рекламный фильм «Любовь – это подарок» был создан в 2014 году. Герой ленты – молодой человек – отмечает даты на календаре и покупает рождественские подарки. Когда наступает Рождество, он включает звукозапись.



Мужчина слышит голос мамы. Она поздравляет его с праздником, а затем говорит: «Хотела бы я быть рядом с тобой, чтобы увидеть, как ты вырос, каким стал. Я знаю, что буду гордиться тобой».



Мама заканчивает сообщение словами: «Прежде чем я уйду, позволь мне рассказать тебе историю о самом счастливом дне в моей жизни: дне, когда ты родился».





Это последняя запись, которую мама сделала для сына перед смертью. По традиции, он слушает её каждое Рождество. Смотрите трогательное видео.



По словам автора рекламного фильма Фила Бистолла, бюджет фильма составил всего 50 фунтов стерлингов. «Думаю, людям нравится мой рекламный фильм, потому что в нём есть история», – пояснил Фил Бистолл. Вот несколько комментариев зрителей:

«Здесь сказано всё о Рождестве и при этом не упомянут ни один товар! Счастливого Рождества».

«Великолепная и особенная реклама за минимальные деньги. Я рыдала».

«Сердце – это место воспоминаний, которые нельзя ничем заменить. Любви всем и счастливого Рождества».