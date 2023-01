Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в возрасте 54 лет

Американская певица Лиза Мари Пресли умерла в возрасте 54 лет. Она была единственной дочерью легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли.

Согласно сообщениям СМИ, её госпитализировали в четверг. У неё произошла остановка сердца в её доме в Лос-Анджелесе. Обнаружила её домработница.

В последний раз Лизу Мари Пресли видели совсем недавно – на красной дорожке «Золотого глобуса».

А за несколько дней до этого она выступила перед СМИ по случаю дня рождения её отца.

[Лиза Мари Пресли, певица]:

«Сегодня ему исполнилось бы 88 лет. В это трудно поверить, и я думаю, что он бы гордился. Так трогательно, что каждый год вы приезжаете со всего мира. Это трогает меня и мою семью. Спасибо».

Мать Лизы Мари Присцилла Пресли призвала прессу уважать приватность её семьи. Она также отметила, что пытается справиться с невосполнимой утратой.

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году. Она была владелицей особняка отца под названием «Грейсленд» в городе Мемфис. Это популярная туристическая достопримечательность. Именно здесь умер её отец в 1977 году. Тогда его дочери было девять лет.

Сама она тоже пошла по музыкальному пути, став рок и поп-певицей. Её альбомы To Whom It May Concern и Now What попали в топ-10 Billboard в 2000 в 2003 и 2005 годах.

Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза: за поп-звездой Майклом Джексоном, музыкантом Дэнни Кио, актёром Николасом Кейджем и музыкальным продюсером Майклом Локвудом. У неё трое детей.

Её единственный сын Бенджамин Кео умер в 2020 году в возрасте 27 лет.

