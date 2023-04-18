Мальта впервые за несколько месяцев приняла 60 спасённых в море мигрантов

Мальта впервые за несколько месяцев приняла спасённых мигрантов. Их обнаружили в центральной части Средиземного моря. На..

Мальта впервые за несколько месяцев приняла спасённых мигрантов. Их обнаружили в центральной части Средиземного моря. На двух лодках из Ливии к берегам Европы плыли 60 человек. Мигрантов подобрало торговое судно, которое получило инструкции спасательных служб Мальты.

За несколько дней до этого благотворительные организации раскритиковали Мальту за то, что она не спасает мигрантов в море. Правительство и военные не отреагировали на эти обвинения.

Слова критики в адрес Мальты также высказал итальянский политик Томмазо Фоти. По его мнению, мальтийские власти делают вид, что не замечают терпящих бедствие мигрантов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Это заявление прозвучало после того, как итальянским военным пришлось взять на борт корабля 400 человек в мальтийской поисково-спасательной зоне. Мигрантов доставили в Италию. Власти Мальты через некоторое время сообщили, что не получали сигналов бедствия.

Подобная ситуация была и в минувшие выходные. Итальянская береговая охрана спасла 600 мигрантов в мальтийской поисково-спасательной зоне. Людей доставили на Сицилию.

В этом году резко увеличился поток мигрантов в Италию. С января по апрель на берег сошли 34 тысячи выходцев из других стран. В прошлом году за такой же период их прибыло в четыре раза меньше. При этом Мальта за этот год приняла только одного мигранта, если не считать последнего случая.

На прошлой неделе правительство Италии на полгода ввело чрезвычайное положение, чтобы справиться с ситуацией, когда в страну устремляются сотни искателей лучшей жизни.

Короткая ссылка на эту страницу: