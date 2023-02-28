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Мучные бои прошли в греческом рыбацком городке Галаксиди

Мучные бои прошли в греческом рыбацком городке Галаксиди

Столбы разноцветной пыли стоят в воздухе в греческом городе Галаксиди. Здесь в рамках старой карнавальной традиции..

Дата загрузки: 2023-02-28

Мучные бои прошли в греческом рыбацком городке Галаксиди

Столбы разноцветной пыли стоят в воздухе в греческом городе Галаксиди. Здесь в рамках старой карнавальной традиции все обсыпают друг друга разноцветной мукой.

«Мучные бои» привлекают сотни участников на мероприятие в рыбацком городке примерно в 200 километрах от Афин. Они проходят в так называемый Чистый понедельник, который знаменует окончание карнавального сезона и начало греческого православного поста.

[участник мучных боёв]:
«Это фантастика. Да здравствует мучная война в Галаксиди!»

[участница мучных боёв]:
«Встретимся в следующем году».

[участник мучных боёв]:
«В следующем году. Приезжайте и повеселитесь!»

Участники надевают защитные очки и одноразовые малярные костюмы, чтобы защититься от муки. При соприкосновении с влагой она превращается в липкую массу, от которой потом сложно отмыться. Но людей это особо не тревожит.

[участница мучных боёв]:
«Это фантастика. После COVID мы приехали сюда, чтобы расслабиться».

А вот зрители, чтобы обезопасить себя от мучного буйства, предусмотрительно собираются с другой стороны залива.

[зрительница]:
«Никогда не видела таких облаков пыли и такого веселья. Просто прекрасно. Я в восторге».

[зрительница]:
«Всё было супер! Как обычно. Было много участников и вообще очень много людей».

Считается, что эта традиция зародилась в XIX веке, когда Греция была частью Османской империи. Правители в то время запретили карнавальные гуляния, но, несмотря на это, местные жители мазали лица пеплом и танцевали на улице.
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