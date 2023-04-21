Жизнь у мёртвой реки: главная артерия столицы Бангладеш утопает в мусоре

20 лет назад Мохаммад приехал на реку Буриганга в Бангладеш, чтобы работать лодочником. Когда-то она была..
Дата загрузки: 2023-04-21
[Мохаммад Джахид, лодочник]:
«В то время вода была чистой, мы могли её пить, купаться в ней. Но в середине марта этого года она потемнела. У около 80% из нас начались проблемы с глазами. Они покраснели и опухли, мы теперь плохо видим».
Сегодня реку можно считать практически мёртвой. Её воды загрязняют мусор и неочищенные стоки с промышленных предприятий.
Тем не менее, местные рабочие продолжают мыться в водоёме.
[Мохаммад Мохин, рабочий]:
«Я разнорабочий. Загружаю и разгружаю паромы в терминале Садаргат. Мне негде жить и купаться. Вот почему я купаюсь в реке».
Когда-то здесь процветало рыболовство. Теперь же бывшие рыбаки вынуждены искать новые источники заработка. Например, Нурул стал продавать еду.
[Нурул Ислам, продавец]:
«Тут родились мой отец и я. 20-30 лет назад река была очень чистой. Я ловил в ней разную рыбу. Теперь её загрязнили сточные воды и промышленные предприятия. Рыбы в реке не осталось».
Из 140 миллионов жителей Бангладеш 23 миллиона проживают в Дакке. И большинство местных жителей в той или иной степени зависят от реки в плане средств к существованию и транспорта.
При этом в загрязнении больше всего обвиняют текстильную промышленность.
Бангладеш – второй по величине в мире экспортёр одежды после Китая. Местные предприятия сбрасывают в реку неочищенные сточные воды с красителями и другими химикатами. Кроме того, полиэтилен и пластик сделали Буригангу мельче и даже заставили её изменить русло.
[Мохаммад Азаз, эколог]:
«Все, кто живёт на берегу реки, сбрасывают отходы в эту реку Буриганга. Она переполнена твёрдыми и пластиковыми отходами».
В 1995 году в Бангладеш был принят закон, обязывающий все промышленные предприятия использовать водоочистные сооружения. Но владельцы часто нарушают это правило.
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