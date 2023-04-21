20 лет назад Мохаммад приехал на реку Буриганга в Бангладеш, чтобы работать лодочником. Когда-то она была..

Жизнь у мёртвой реки: главная артерия столицы Бангладеш утопает в мусоре

[Мохаммад Джахид, лодочник]:

«В то время вода была чистой, мы могли её пить, купаться в ней. Но в середине марта этого года она потемнела. У около 80% из нас начались проблемы с глазами. Они покраснели и опухли, мы теперь плохо видим».

20 лет назад Мохаммад приехал на реку Буриганга в Бангладеш, чтобы работать лодочником. Когда-то она была главной артерией столицы Дакки.

Сегодня реку можно считать практически мёртвой. Её воды загрязняют мусор и неочищенные стоки с промышленных предприятий.

Тем не менее, местные рабочие продолжают мыться в водоёме.

[Мохаммад Мохин, рабочий]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Когда-то здесь процветало рыболовство. Теперь же бывшие рыбаки вынуждены искать новые источники заработка. Например, Нурул стал продавать еду.

[Нурул Ислам, продавец]:

«Тут родились мой отец и я. 20-30 лет назад река была очень чистой. Я ловил в ней разную рыбу. Теперь её загрязнили сточные воды и промышленные предприятия. Рыбы в реке не осталось».

Из 140 миллионов жителей Бангладеш 23 миллиона проживают в Дакке. И большинство местных жителей в той или иной степени зависят от реки в плане средств к существованию и транспорта.

При этом в загрязнении больше всего обвиняют текстильную промышленность.

Бангладеш – второй по величине в мире экспортёр одежды после Китая. Местные предприятия сбрасывают в реку неочищенные сточные воды с красителями и другими химикатами. Кроме того, полиэтилен и пластик сделали Буригангу мельче и даже заставили её изменить русло.

[Мохаммад Азаз, эколог]:

«Все, кто живёт на берегу реки, сбрасывают отходы в эту реку Буриганга. Она переполнена твёрдыми и пластиковыми отходами».

В 1995 году в Бангладеш был принят закон, обязывающий все промышленные предприятия использовать водоочистные сооружения. Но владельцы часто нарушают это правило.

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