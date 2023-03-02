Змеи, тарантулы и скорпионы. Насладиться десертом в обществе таких шипящих и ядовитых существ предлагают гостям этого..

Посидеть в кафе в окружении змей и скорпионов предлагают в Малайзии

Змеи, тарантулы и скорпионы. Насладиться десертом в обществе таких шипящих и ядовитых существ предлагают гостям этого необычного кафе. Оно недавно открылось в малазийском городе Субанг-Джая недалеко от Куала-Лумпура.

Здесь можно выпить чашечку чая или съесть мороженое, любуясь на рептилий и пауков. А самые смелые могут взять в руки змею, ящерицу или другого питомца. Конечно, под присмотром обученного сотрудника.

[гостья кафе]:

«Обычно в зоомагазине нельзя трогать животных. А здесь можно. Я узнала об этом из социальной сети – увидела фотографии. Думаю, это замечательная возможность». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Недавно мой друг купил змею в этом кафе и рассказал мне о нём. Я тоже захотел здесь побывать. Может быть, тоже куплю змею».

Кафе с рептилиями и пауками открыл Яп Мин Ян. Он уже много лет содержит и разводит этих существ.

[Яп Мин Ян, владелец кафе]:

«Изначально идея была в том, чтобы создать место, где любители рептилий смогут собраться, посидеть и поговорить об общих интересах. Но в итоге оказалось, что наши питомцы нравятся всем».

Владелец кафе хочет, чтобы люди заботились не только о кошках и собаках, но и о таких не всегда приятных на вид существах.

В кафе есть несколько террариумов для разных видов рептилий и членистоногих. Сотрудники заведения могут рассказать о каждом питомце.

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