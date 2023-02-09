Крути педали и учись: парты-велотренажёры появились в школах Мексики

Вот такие новые парты-велотренажёры появились в школе в мексиканском городе Сан-Николас-де-лос-Гарса. Ученики выполняют задания и одновременно..

Вот такие новые парты-велотренажёры появились в школе в мексиканском городе Сан-Николас-де-лос-Гарса. Ученики выполняют задания и одновременно крутят педали, сжигая калории. Уроки теперь проходят веселее.

[школьница]:

«Физическая активность также помогает нам сосредоточиться на учёбе. Это здорово».

Подобные парты-велотренажёры есть и в других странах, в том числе в Канаде. Но в Мексике пришлось создавать свои собственные.

[Мигель Ортис, предприниматель]:

«Увидев канадские парты, мы поняли, что для Мексики это нереально дорого. Мы решили разработать прототип по приемлемой цене, чтобы его могли покупать в Мексике. Продукт полностью отличается от канадского, но идею мы почерпнули у канадцев».

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Парта-тренажёр мексиканского производства стоит 2700 песо или 142 доллара США. Это в пять раз дешевле канадской парты.

В Мексике треть населения страдает от избыточного веса. Это самый высокий показатель в Северной и Южной Америке. В детстве и юности у многих мексиканцев нормальная комплекция, но с возрастом люди набирают лишние килограммы.

Например, только 8% маленьких детей страдают от ожирения. Но у детей в возрасте от 5 до 11 лет это показатель увеличивается почти в два с половиной раза. А во время пандемии юные мексиканцы располнели ещё больше.

[Санхуанита Гарсия, директор школы]:

«Когда возобновились очные занятия, мы увидели, что мальчики стали беспокойнее, а кроме того, у многих увеличился вес. Также у школьников ухудшилось внимание. Новый проект помогает нам решить эти проблемы».

Пока парты-велотренажёры есть только в двух кабинетах. Постепенно их поставят во всех. Их в школе более 20.

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