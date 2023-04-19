Десятки тысяч посетителей поднялись на борт одного из старейших в мире кораблей на фестивале в Техасе...

На одном из старейших действующих парусных судов в мире снова покатались посетители

Десятки тысяч посетителей поднялись на борт одного из старейших в мире кораблей на фестивале в Техасе. Традиционное парусное судно с высокими мачтами и большими парусами по-прежнему активно используют.

«Элиссу» построили в Шотландии ещё в 1877 году. Она стала одним из нескольких судов, которые приняли участие в фестивале Tall Ships в историческом порту Галвестона в Техасе.

[Уилл Райт, историк]:

«»Элисса» была торговым судном, доставляя товары по всему миру. У нас есть записи о том, что судно дважды приходило в Галвестон в конце XIX века, привозя хлопок и экспортируя бананы».

Судно принадлежит «Историческому обществу Галвестона». Это некоммерческая организация. Она купила «Элиссу» в 70-е годы прошлого века.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В 1990-м судно назвали национальной исторической достопримечательностью. Теперь оно круглый год пришвартовано в порту Галвестона в качестве корабля-музея.

При этом на фестиваль прибыли и другие суда. Среди них Nao Trinidad. Это современный корабль из испанской Уэльвы. Также посетило мероприятие парусное судно «Эрнестина-Моррисси». Его построили в 1894 году. Обычно оно пришвартовано в Нью-Бедфорде штата Массачусетс.

Вход на суда и плавание в заливе платные. Но посетители готовы раскошелиться за уникальную возможность.

[посетитель]:

«Да, удивительно. Интересно посмотреть на эти очень старые деревянные суда. Просто интересно взглянуть на них вблизи».

Примечательно, что самым старым действующим парусным судном остаётся шхуна, спущенная на воду в 1871 году в штате Мэн.

Короткая ссылка на эту страницу: