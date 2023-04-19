На одном из старейших действующих парусных судов в мире снова покатались посетители

Десятки тысяч посетителей поднялись на борт одного из старейших в мире кораблей на фестивале в Техасе...
Дата загрузки: 2023-04-19
«Элиссу» построили в Шотландии ещё в 1877 году. Она стала одним из нескольких судов, которые приняли участие в фестивале Tall Ships в историческом порту Галвестона в Техасе.
[Уилл Райт, историк]:
«»Элисса» была торговым судном, доставляя товары по всему миру. У нас есть записи о том, что судно дважды приходило в Галвестон в конце XIX века, привозя хлопок и экспортируя бананы».
Судно принадлежит «Историческому обществу Галвестона». Это некоммерческая организация. Она купила «Элиссу» в 70-е годы прошлого века.
В 1990-м судно назвали национальной исторической достопримечательностью. Теперь оно круглый год пришвартовано в порту Галвестона в качестве корабля-музея.
При этом на фестиваль прибыли и другие суда. Среди них Nao Trinidad. Это современный корабль из испанской Уэльвы. Также посетило мероприятие парусное судно «Эрнестина-Моррисси». Его построили в 1894 году. Обычно оно пришвартовано в Нью-Бедфорде штата Массачусетс.
Вход на суда и плавание в заливе платные. Но посетители готовы раскошелиться за уникальную возможность.
[посетитель]:
«Да, удивительно. Интересно посмотреть на эти очень старые деревянные суда. Просто интересно взглянуть на них вблизи».
Примечательно, что самым старым действующим парусным судном остаётся шхуна, спущенная на воду в 1871 году в штате Мэн.
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