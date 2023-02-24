Любоваться калифорнийскими маками теперь придётся с высоты птичьего полёта

Словно яркую оранжевую шаль набросили на склоны холмов в каньоне Уокер в США. Рядом с озером..
Дата загрузки: 2023-02-26
Власти города Лейк-Элсинор закрыли доступ к этим местам на время цветения. Правда, полюбоваться им всё равно можно. Первый способ – посмотреть видеосъёмку в реальном времени через Интернет. Второй – прокатиться на зиплайне над цветущими холмами.
[туристка]:
«Это изумительно, просто великолепно. Когда закрыты тропинки, остаётся возможность побывать здесь и своими глазами увидеть цветы, но при этом их не вытаптывать».
Обычный доступ к макам закрыли из-за инцидента, случившегося в 2019 году. Тогда в этих местах наблюдалось феноменальное суперцветение. Туристы фотографировались и публиковали фото в соцсетях. В итоге сюда приезжало всё больше людей. Городок Лейк-Элсинор просто не выдерживал такого наплыва. Но больше всего пострадали маки.
[Наташа Джонсон, мэр Лейк-Элсинора]:
«Мы не ждём, что цветение мака будет таким, как в 2019 году. И отчасти это последствия того, что тогда было очень много людей. Они ходили там, где запрещено, выбирая лучший фон для фотографии».
Калифорнийский мак важен для местной экосистемы.
[Райан Родригес, рейнджер]:
«Если растут маки, то распускаются и другие местные цветы. Все вместе они вытесняют чужеродные растения. И когда нет инвазивных видов, исчезает конкуренция, и местные цветы и травы хорошо растут. Это приносит пользу насекомым».
Сейчас власти Лейк-Элсинора подготавливают дрон с видеокамерами. Он будет летать вдоль прежних пешеходных тропинок и снимать цветущие маки. Это также можно будет посмотреть онлайн.
По-научному золотистый мак называется эшшольцией калифорнийской. Это имя он получил в честь российского ботаника Иоганна Эшшольца. А в 1903 году цветок стал официальным символом Калифорнии.
Короткая ссылка на эту страницу: