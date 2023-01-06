Радионяни, роботы и очки-переводчики: новинки CES в Лас-Вегасе

Крупные компании и стартапы продолжают представлять свои разработки на выставке CES в Лас-Вегасе. Это «умная» радионяня...
Дата загрузки: 2023-01-06
Это «умная» радионяня. Она фиксирует микроскопические движения во время сна младенцев, может сообщить родителям, спит ли ребёнок на животе и есть ли у него проблемы с дыханием.
[Джон Бадген, представитель Chillax Care]:
«Со временем алгоритм узнаёт, как выглядит голова ребенка, когда он лежит на спине или на животе. Если он в неправильном положении, мама и папа получат предупреждение через приложение Chillax Care».
Познакомьтесь с «Эо» – новым многофункциональным роботом-уборщиком. Несмотря на насыщенную жизнь, он всё же нашёл время, чтобы сделать несколько селфи.
Для робота нашли полезное применение во время пандемии. Он проводил ультрафиолетовую дезинфекцию в медучреждениях. Также он может работать курьером или патрульным.
[Дэн Хэддик, представитель Aeolus Robotics]:
«Мы создали «Эo» как многофункциональную роботизированную платформу, чтобы иметь возможность использовать её во многих случаях».
А это очки дополненной реальности, которые помогают людям общаться на двух разных языках. Они оснащены бинокулярными полноцветными оптическими дисплеями с микросветодиодами. А на них речь человека преобразуется в субтитры.
[Стефан Стрейт, представитель TCL Mobile]:
«Это наш шаг в мир дополненной реальности. У них есть несколько очень интересных функций, таких как перевод в реальном времени».
Коммерческий выпуск чудо-гарнитуры намечен на вторую половину этого года.
А выставка CES завершается 8 января.
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