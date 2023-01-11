Скульптор прославился благодаря уникальным «водным столам»

Дэвид Пирс работал в театре и освоил разные виды искусства. Он был музыкальным руководителем, исполнителем и плотником, но прославился благодаря своему мастерству скульптора.



Дэвид создаёт «водные столы». Основанием служит фигура в виде тела животного. Оно как будто погружено в воду и выглядывает из неё. Закалённое стекло толщиной 4 см создаёт иллюзию поверхности воды.



Форма стола обычно овальная. Тело животного – гладкое или с текстурной шерстью. Дэвид создаёт скульптуры из смолы, бронзы и дерева. «Водные столы» делает на заказ. На работу уходит до трёх недель.



Самое известное произведение столик с бегемотом. Макушка головы слега приподнята над водой.



Художник также создаёт столы с фигурами выдр, тюленей, лягушек и дельфинов.



«Обычно я работаю без эскиза», – пишет Дэвид Пирс на своём сайте. «Так я лучше чувствую материал, с которым работаю. Бывает, что делаю эскиз, чтобы показать клиенту. Но иногда достаточно донести замысел и люди с радостью соглашаются с моей идеей», – рассказал художник.





Дэвид работает в таком стиле с 1997 года. Он получает заказы из Европы, Америки и Японии. Например, стол с бегемотом, на фотографии ниже, стоит 6504 доллара.



Помимо уникальных столов, Дэвид Пирс делает рамы для зеркал, книжные шкафы, экокабинеты, письменные столы и многое другое.