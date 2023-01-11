В то время как Китай готовится к самой массовой в мире ежегодной миграции людей, в небольших..

Больницы в деревнях Китая переполнены, но тестов на COVID не делают

В то время как Китай готовится к самой массовой в мире ежегодной миграции людей, в небольших деревнях больницы переполнены.

С 21 января сотни миллионов китайцев сядут в автобусы, поезда и самолёты, чтобы отправиться домой и отметить китайский Новый год в кругу семьи. Они смогут сделать это впервые за несколько лет пандемии, поскольку власти недавно отменили жёсткую политику в отношении COVID.

Ожидается, что в этом году жители КНР совершат в новый год около двух миллиардов поездок, ведь этот праздник считается самым важным в календаре. Многие берут в этот период единственный отпуск в году.

Между тем, пожилые жители деревень массово обращаются в больницы с симптомами коронавируса. При этом власти Китая перестали вести статистику и делать тесты на COVID.

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[Вэн Шиюэ, жительница деревни]:

«Я стара. У меня болят поясница и колени. Я никогда не болею простудой. Но сейчас подхватила».

Впрочем, даже несмотря на это, пожилые не переживают, что с началом массовой миграции вирус начнёт распространяться ещё активнее.

[Шу Фэнь, жительница деревни]:

«Воздух в деревнях немного лучше, чем в городе. Не стоит волноваться, это не проблема. Если что-то должно случиться, оно случится. И с этим ничего не поделаешь, даже если будешь переживать».

Тем временем, Южная Корея начала переговоры с Китаем по вопросу международных поездок. Недавно Пекин прекратил выдавать южнокорейцам краткосрочные визы в ответ на ограничения, которые страны начали вводить для китайских путешественников в связи со вспышкой COVID.

Китай называет такие ограничения дискриминационными. Между тем, эксперты в области здравоохранения подчёркивают, что всплеск заболеваемости в КНР вызван тем, что в стране не выработался коллективный иммунитет. В частности из-за слишком строгих мер и низкого уровня вакцинации. В итоге Китай, который только начал жить с вирусом, этой зимой ждёт резкий рост заболеваемости и смертности от COVID.

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