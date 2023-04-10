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Слон-футболист прославился на весь индийский город Мангалур

Слон-футболист прославился на весь индийский город Мангалур

Этот слон-футболист прославился на весь индийский город Мангалур. Махалакшми с лёгкостью отбивает мяч и хоботом, и..

Дата загрузки: 2023-04-11

Слон-футболист прославился на весь индийский город Мангалур

Этот слон-футболист прославился на весь индийский город Мангалур. Махалакшми с лёгкостью отбивает мяч и хоботом, и ногой. Он живёт при индуистском храме. От желающих на него посмотреть нет отбоя.

[житель Мангалура]:
«Я восхищён способностями слона. Он играет с детьми в крикет и футбол».

Махалакшми поселился в храме в возрасте четырёх лет. Махауты научили его спортивным играм. Сейчас слону 33 года.

[священнослужитель]:
«Наш Махалакшми очень ласковый. Ему нравится активность, поэтому он играет в крикет и футбол. Он также научился играть в воде».

В Индии к слонам относятся с глубоким почтением. В индуизме даже есть божество Ганеша со слоновьей головой. Этот бог олицетворяет мудрость и благополучие.

Ежегодно в Индии проходит «Фестиваль Ганеши». Он сопровождается красочными шествиями. Праздник длится десять дней и привлекает десятки тысяч зрителей.
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