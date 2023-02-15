Кощей Бессмертный и золотая рыбка: сказочный город из ледовых скульптур вырос в Карелии

Сказочный город из ледовых скульптур вырос на берегу Онежского озера в Петрозаводске. В этом году тема..
Дата загрузки: 2023-02-15
Сказочный город из ледовых скульптур вырос на берегу Онежского озера в Петрозаводске. В этом году тема фестиваля «Гиперборея» – «Там русский дух, там Русью пахнет».
Скульпторы вдохновлялись русскими сказками, былинами и легендами. Мастера съехались со всех уголков страны. Они создали 20 ледовых скульптур. Здесь и Царевна-Лебедь, и Леший, и золотая рыбка, и Кощей Бессмертный. Каждую композицию дополняет художественная подсветка.
В этом году скульпторам помешала небольшая оттепель. Она повлияла на качество льда, но само исполнение не пострадало.
[жительница Петрозаводска]:
«Это очень тонкая работа. Очень сложно, мне кажется, это делать. И, действительно, должны быть золотые руки, чтобы сделать такую красоту».
[жительница Петрозаводска]:
«Мне очень понравился «Кощей Бессмертный, оберегающий свою смерть» – это ледяная скульптура, и золотая рыбка из Нижнего Тагила. Очень ажурная, объёмная и очень тонкая работа. В принципе, все работы очень достойные. Много красивых, много интересных. Каждая по-своему вызывает яркие эмоции».
Первое место в конкурсе заняла работа скульпторов из Нижнего Тагила под названием «В третий раз закинул он невод…». Гран-при фестиваля вручили команде мастеров из Санкт-Петербурга и Тюмени. Они авторы композиции, посвящённой Кощею Бессмертному.
Всего в фестивале участвовали 60 скульпторов из 22 городов и регионов России. Помимо ледовых фигур, мастера создали десять скульптур из снега.
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