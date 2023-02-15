Сказочный город из ледовых скульптур вырос на берегу Онежского озера в Петрозаводске. В этом году тема..

Кощей Бессмертный и золотая рыбка: сказочный город из ледовых скульптур вырос в Карелии

Сказочный город из ледовых скульптур вырос на берегу Онежского озера в Петрозаводске. В этом году тема фестиваля «Гиперборея» – «Там русский дух, там Русью пахнет».

Скульпторы вдохновлялись русскими сказками, былинами и легендами. Мастера съехались со всех уголков страны. Они создали 20 ледовых скульптур. Здесь и Царевна-Лебедь, и Леший, и золотая рыбка, и Кощей Бессмертный. Каждую композицию дополняет художественная подсветка.

В этом году скульпторам помешала небольшая оттепель. Она повлияла на качество льда, но само исполнение не пострадало.

[жительница Петрозаводска]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это очень тонкая работа. Очень сложно, мне кажется, это делать. И, действительно, должны быть золотые руки, чтобы сделать такую красоту». [жительница Петрозаводска]:

«Мне очень понравился «Кощей Бессмертный, оберегающий свою смерть» – это ледяная скульптура, и золотая рыбка из Нижнего Тагила. Очень ажурная, объёмная и очень тонкая работа. В принципе, все работы очень достойные. Много красивых, много интересных. Каждая по-своему вызывает яркие эмоции».

Первое место в конкурсе заняла работа скульпторов из Нижнего Тагила под названием «В третий раз закинул он невод…». Гран-при фестиваля вручили команде мастеров из Санкт-Петербурга и Тюмени. Они авторы композиции, посвящённой Кощею Бессмертному.

Всего в фестивале участвовали 60 скульпторов из 22 городов и регионов России. Помимо ледовых фигур, мастера создали десять скульптур из снега.

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