Число людей, вынужденных покинуть свои дома в Сомали, достигло рекордного уровня. Это три миллиона 800 тысяч..

Засуха и война: уже 3,8 миллиона сомалийцев были вынуждены бежать из домов

Число людей, вынужденных покинуть свои дома в Сомали, достигло рекордного уровня. Это три миллиона 800 тысяч человек. Такие данные приводит Международная организация по миграции.

По данным МОМ, люди бегут из-за сильнейшей за десятилетия засухи, а также продолжающегося в стране военного конфликта.

[Нунай Исхак, жительница Сомали]:

«Семеро детей погибли во время засухи, и мне нечем было кормить оставшихся шестерых детей, поэтому мы пришли сюда, в Байдабо, пешком».

Последние пять сезонов дождей в Сомали выпадало рекордно маленькое количество осадков.

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Десятки тысяч людей продолжают стекаться в такие крупные города, как Байдабо и Могадишо.

Международные агентства по оказанию помощи прогнозируют, что к июлю этого года из своих домов бежит ещё 300 000 сомалийцев.

[Угочи Дэниэлс, представительница МОМ]:

«Байдабо принял наибольшее число внутренне перемещённых лиц в Сомали, но от конфликта и изменения климата пострадало всё Сомали».

Международная организация по миграции организовала в Байдабо приюты. В местные медицинские центры ежедневно привозят десятки детей для лечения недоедания.

Сотрудники организации сейчас работают с правительством Сомали, чтобы обеспечить людям постоянное водоснабжение и доступ к продуктам питания. Также их обучают выращиванию растений, устойчивых к засушливой погоде.

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