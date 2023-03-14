Засуха и война: уже 3,8 миллиона сомалийцев были вынуждены бежать из домов

Число людей, вынужденных покинуть свои дома в Сомали, достигло рекордного уровня. Это три миллиона 800 тысяч..
Дата загрузки: 2023-03-14
По данным МОМ, люди бегут из-за сильнейшей за десятилетия засухи, а также продолжающегося в стране военного конфликта.
[Нунай Исхак, жительница Сомали]:
«Семеро детей погибли во время засухи, и мне нечем было кормить оставшихся шестерых детей, поэтому мы пришли сюда, в Байдабо, пешком».
Последние пять сезонов дождей в Сомали выпадало рекордно маленькое количество осадков.
Десятки тысяч людей продолжают стекаться в такие крупные города, как Байдабо и Могадишо.
Международные агентства по оказанию помощи прогнозируют, что к июлю этого года из своих домов бежит ещё 300 000 сомалийцев.
[Угочи Дэниэлс, представительница МОМ]:
«Байдабо принял наибольшее число внутренне перемещённых лиц в Сомали, но от конфликта и изменения климата пострадало всё Сомали».
Международная организация по миграции организовала в Байдабо приюты. В местные медицинские центры ежедневно привозят десятки детей для лечения недоедания.
Сотрудники организации сейчас работают с правительством Сомали, чтобы обеспечить людям постоянное водоснабжение и доступ к продуктам питания. Также их обучают выращиванию растений, устойчивых к засушливой погоде.
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