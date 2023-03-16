Инфляция в Аргентине в годовом исчислении превысила 100%. Она впервые достигла трёхзначных показателей со времён гиперинфляции..

Инфляция в Аргентине впервые за три десятилетия превысила 100%

Инфляция в Аргентине в годовом исчислении превысила 100%. Она впервые достигла трёхзначных показателей со времён гиперинфляции 1991 года.

За 12 месяцев до февраля этого года она достигла 102,5%. При этом индекс потребительских цен в том же месяце поднялся выше ожидаемого на 6,6%.

В целом уровень инфляции в Аргентине считается одним из самых высоких в мире. Это больно бьёт по доходам людей.

[Ирене Девита, местная жительница]:

«У людей нет денег, как что-то купить? Недавно пошла, попросила три мандарина, два апельсина, два банана и полкило помидоров. Вышло 650 песо. Я сказала продавцу убрать всё, кроме помидоров, потому что денег не хватало».

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Покупатели на рынке в Сан-Фернандо на окраине Буэнос-Айреса говорят, что цены на продукты растут ежедневно.

[Патрисия Кирога, местная жительница]:

«Я слышала, что годовая инфляция достигла 100%. Так невозможно жить. Пусть все политики уходят. Я устала от всего. Политики борются друг с другом, а люди умирают от голода».

Правительство безуспешно пытается сдержать цены. Так, оно ограничило экспорт зерновых, чтобы поддержать местные поставки.

Однако пока результатов нет. Для правящей партии это означает меньше шансов на победу в ходе предстоящих в этом году выборов.

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