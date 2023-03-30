Более $35 млн может принести на аукционе бриллиант «Вечный розовый»

Самая яркая звезда среди собратьев. Этот ослепительный бриллиант получил романтичное название «Вечный розовый». Его выставит на..
Дата загрузки: 2023-03-30
[Фрэнк Эверетт, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Фантазийный, яркий, пурпурно-розовый бриллиант весом 10,57 карата. Это самый редкий, самый насыщенный цвет, который я когда-либо видел».
Бриллиант создан из алмаза под названием «Вечный розовый цвет». Его нашли на руднике Дамшаа в Ботсване в 2019 году. Камень весил почти 24 карата. Через полгода из него сделали бриллиант огранки кушон.
[Фрэнк Эверетт, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Фиолетовый оттенок делает бриллиант ещё розовее. Насыщенность такая, что даже не видно никаких светлых или тёмных пятен. Это ни что иное, как безупречное розовое сияние от центра и вплоть до краёв этого камня с прекрасной огранкой».
Бриллиант уйдёт с молотка в Нью-Йорке 8 июня. Аукционисты рассчитывают выручить 35 миллионов долларов. А, возможно, он будет продан дороже бриллианта «Розовая звезда Уильямсона», который побил рекорд цены за карат. На аукционе в прошлом году за него выручили почти 58 миллионов долларов.
[Александр Эблен, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Те, кто изучал камень «Вечный розовый», а также «Розовую звезду Уильямсона», абсолютно уверены, что «Вечный розовый» станет самым ценным розовым бриллиантом, когда-либо проданным на аукционе».
Перед аукционом бриллиант отправится в Гонконг на выставку, приуроченную к 50-летию работы компании Sotheby’s в Азии.
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