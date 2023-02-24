В Камбодже от птичьего гриппа H5N1 умерла 11-летняя девочка. Это первый случай заражения и смерти в..

Первый случай за 9 лет: в Камбодже от птичьего гриппа умерла девочка

В Камбодже от птичьего гриппа H5N1 умерла 11-летняя девочка. Это первый случай заражения и смерти в азиатской стране за последние девять лет.

Девочка жила в провинции Прейвэнг. Известно, что в её доме от птичьего гриппа умерли куры и утки. Также в близлежащем заповеднике есть умершие дикие птицы. Их останки взяли на экспертизу.

В этой провинции вирусом заразились ещё 12 человек. У четверых уже проявились симптомы. Пока неизвестно, как вирус передался заражённым – от птиц или от человека.

Впервые птичий грипп H5N1 обнаружили в Шотландии в 1959 году. Позже он эволюционировал и стал опаснее. А в 97-м во время вспышки в Гонконге болезнь начала передаваться людям. После этого случаи заражения выявляли во Вьетнаме, Китае, Канаде, Испании, России и других странах.

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Недавно штамм начал распространяться среди млекопитающих, в частности среди норок, выдр и морских котиков. Представители ВОЗ заявили, что такие случаи требуют пристального внимания. По их мнению, риск передачи вируса от человека человеку пока невысокий.

При этом эксперты считают, что если штамм H5N1 мутирует и сможет распространяться среди людей, то это вызовет всемирную пандемию.

Лекарств от птичьего гриппа нет. Людей лечат обычными противовирусными препаратами. Домашних птиц в случае заражения истребляют. Так, с начала прошлого года в мире умерли из-за болезни или были уничтожены 200 миллионов птиц.

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