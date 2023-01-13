Семь человек погибли в результате серии торнадо в американской Алабаме

По меньшей мере, семь человек погибли в результате серии торнадо в американском штате Алабама. На юго-востоке..
Дата загрузки: 2023-01-13
Пять жертв приходится на округ Отога. Там было повреждено или полностью разрушено около 20 домов.
Отога находится к востоку от округа Даллас, где в четверг днём огромный торнадо пронесся по городу Сельма. Смерч, вероятно, преодолел не менее 80 километров, в целом нанеся ущерб семи округам штата.
В Сельме рухнули кирпичные здания, машины отнесло на обочины, а в центре города повалило дорожные столбы и деревья.
Мэр Сельмы Джеймс Перкинс сказал, что пока о смертельных случаях не сообщалось, но службы экстренного реагирования продолжают оценивать ущерб.
[Джеймс Перкинс, мэр Сельмы]:
«Нас хранил Бог. Мы избежали большой беды. Всё могло быть намного хуже. Сегодня в этом штате и во многих на юго-востоке пострадали отдалённые общины. Просто хочу, чтобы все знали, что мы заботимся о каждом сообществе».
При этом не менее 12 человек получили серьёзные травмы, поэтому спасатели доставили их в больницы.
Между тем, штормовая система двинулась на восток США. Метеорологическая служба уже объявила о чрезвычайной ситуации в нескольких округах к северу от административного центра Алабамы – города Монтгомери.
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