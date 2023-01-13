Впервые в США напечатают на 3D-принтере двухэтажный дом

Этот дом в пригороде Хьюстона строят не совсем привычным способом. Точнее сказать, его печатают на 3D-принтере...

Этот дом в пригороде Хьюстона строят не совсем привычным способом. Точнее сказать, его печатают на 3D-принтере.

На строительной площадке установлен агрегат весом 12 тонн. Он монотонно укладывает слои бетона. Площадь дома превысит 370 квадратных метров.

Проект здания создала архитектор Лесли Лок. Она соучредитель дизайн-студии HANNAH. Говорит, что это будет первый в США двухэтажный дом, напечатанный на 3D-принтере.

По её словам, половину работы уже проделали. Построена часть второго этажа. При этом конструкция будет гибридной: частично из бетона и частично из дерева.

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[Лесли Лок, архитектор]:

«Процесс строительства происходит гораздо быстрее. Для печати потребуется всего четыре-пять человек. Вся бригада на месте. Вы можете видеть, что сейчас у нас работает пять человек».

На печать дома уйдёт 330 часов. Проект разработали в сотрудничестве с фирмой PERI 3D Construction и инженерно-строительной компанией CIVE. Его создатели отмечают, что почти всему приходилось учиться с нуля.

[Хикмат Зербе, представитель CIVE]:

«На традиционной стройке знаешь правила, знаешь условия и свойства материала. А здесь всё новое».

Ожидается, что двухэтажное здание будет готово ко второй половине года. Дом уже приобрела семья, пожелавшая сохранить анонимность.

Между тем, компании, стоящие за проектом, обещают напечатать ещё больше подобных строений.

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